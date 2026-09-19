Danijelu Dvornik pogodio problem koji muči mnoge Dalmatince. Dogodilo se ono čega se bojala

Ekstremne ljetne vrućine i dugotrajna suša ostavile su posljedice i u masliniku Danijele Dvornik u Sutivanu na Braču. Iako su stabla ove godine bila prepuna plodova, očekivanja od berbe, čini se, neće se ostvariti.
Danijela je na Instagramu pokazala u kakvom su stanju masline nakon mjeseci visokih temperatura. Plodovi su ostali sitni, a dio njih se osušio, unatoč tome što ih je pokušavala spasiti zalijevanjem.
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"Tužna sam… ove godine je plodova zaista bilo na svakom stablu, ali suša je učinila svoje. Masline su ostale male i suhe. Zalijevanje nije puno pomoglo. Ekstremne vrućine nisu samo zeznule masline, nego i sve voće i povrće. Plodovi se jednostavno nisu mogli razviti, nego su se počeli sušiti", napisala je uz fotografiju iz maslinika.
Upravo su masline jedan od važnijih dijelova njezina imanja u Sutivanu, u čije je uređenje tijekom godina uložila mnogo vremena i rada. Dvornik je ranije govorila kako joj je dio ljudi savjetovao da odustane od kupnje polja, no njihove savjete nije poslušala.
"Svi su mi govorili: ‘Joj što će ti polje, pa ti si žena‘, ali ljudi moji, ja sam to polje dovela u red", ispričala je svojedobno.
Zapušteno zemljište potom je raskrčila, uredila postojeća stabla maslina i posadila nova. Imanje je tako s vremenom pretvorila u svoj mediteranski kutak, a na društvenim mrežama često pokazuje da život na Braču za nju ne znači samo odmor uz more.
Posla oko zemlje, maslina i ostatka imanja ne nedostaje, a tijekom proteklih mjeseci pratiteljima je redovito pokazivala kako izgleda njezina svakodnevica u Sutivanu.
Ovoga ljeta društvo su joj pravile i kći Ella Dvornik te unuke Balie Dee i Lumi Wren, koje su dio vremena provele kod nje na Braču.
"Došle smo se malo družit s kokošama. Ovo će nam bit najduže druženje u ne znam koliko godina. 18 dana omg!!! Tek smo na četvrtom danu, ko preživi pričat će", našalila se tada Ella na Instagramu.
Iza idiličnih fotografija s Brača ove se godine, međutim, krije i problem s kojim se suočavaju brojni uzgajivači. Dugotrajna suša i visoke temperature ostavile su trag na plodovima, a Danijela nije skrivala razočaranje stanjem maslina koje je mjesecima njegovala.