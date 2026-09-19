Danijela Dvornik objavila vijest koju su dugo čekali: Elline kćeri živjet će s njom u Zagrebu

Danijela Dvornik objavila je da je njezina kći Ella Dvornik dobila sudsko rješenje prema kojem će njezine dvije maloljetne kćeri, Balie Dee i Lumi Wren, živjeti s njom u Zagrebu, prenosi Večernji.

Vijest je podijelila na Instagramu, naglasivši da je cijeli postupak dugo trajao.

„Uglavnom, da ne stavljam službeni dokument, Ella je konačno dobila sudsko rješenje da djeca idu k mami u Zagreb. I sad je to konačno. Djeca su sretna s tom odlukom i mi smo, naravno. Trajalo je sve to i previše, trebalo je živaca, strpljenja i vremena za ovakav ishod“, napisala je Danijela uz hashtag „sreća najveća“.

Godinama trajao postupak

Odluka dolazi nakon dugotrajnog procesa koji je uslijedio nakon raspada braka Elle Dvornik i britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea.

Ella i Charles upoznali su se 2014. godine u Londonu, a dvije godine poslije zaručili su se u Tokiju. Vjenčali su se u veljači 2019. u Las Vegasu.

U vezi su dobili dvije kćeri. Balie Dee rođena je 2017., a Lumi Wren 2020. godine. Obitelj se nakon rođenja druge kćeri preselila u Istru, a od 2021. živjeli su u kući u Balama.

Ella je u kolovozu 2023. javno potvrdila da se ona i Charles razvode.

Jedno od najosjetljivijih pitanja nakon njihova razlaza bilo je ono o tome s kojim će roditeljem djevojčice živjeti. Ella je ranije govorila da je sud privremenom mjerom odredio da kćeri žive s ocem u njihovoj obiteljskoj kući u Istri, dok je ona živjela kao podstanarka u Zagrebu.

„Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo, za sad. Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu“, govorila je tada.

Svaki drugi tjedan živjela s bivšim suprugom

Takva odluka dovela je do prilično neobične situacije. Ella je svaki drugi tjedan odlazila u Istru kako bi bila s djevojčicama, a tih je sedam dana provodila u istoj kući s njima i bivšim suprugom.

„Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili“, opisala je svojedobno Ella.

Takav aranžman značio je i stalna putovanja između Zagreba i Istre. Još početkom 2026. Ella je objavljivala da odlazi u Istru kako bi provela tjedan dana s djevojčicama.

Bivši supružnici vodili su i imovinski spor povezan s kućom u Balama.

Prema sadašnjoj objavi Danijele Dvornik, svakodnevica djevojčica trebala bi se bitno promijeniti. Sudskim rješenjem određeno je da će Balie Dee i Lumi Wren živjeti s majkom u Zagrebu, a Danijela tvrdi da su djevojčice sretne zbog takve odluke.