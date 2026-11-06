Danijela Dvornik emotivno progovorila o Splitu: "Ponekad ga volim toliko da me zaboli"

Danijela Dvornik na društvenim mrežama podijelila je emotivnu objavu posvećenu rodnom Splitu, prisjetivši se djetinjstva, ljudi i uspomena koje je vežu uz grad u kojem je odrasla. Uz fotografije poznatih splitskih ulica otkrila je kako se njezin odnos prema rodnom gradu mijenjao tijekom godina te zašto povratak danas za nju nema isto značenje kao nekada.

Na Instagramu je priznala da joj je Split nakon odlaska dugo nedostajao. S vremenom je, međutim, shvatila da je nostalgija koju je osjećala bila povezana ne samo s gradom nego i s ljudima te načinom života koji je ondje ostavila iza sebe.

Prisjetila se sunčanog djetinjstva, poznatih mjesta i osjećaja pripadnosti koji ju je godinama pratio. Ipak, kako je vrijeme prolazilo, potreba za povratkom postupno je slabila. Naglasila je da to ne znači da svoj rodni grad voli manje niti da smatra kako je Split danas lošiji nego prije.

„Ja se zapravo nisam vraćala samo Splitu”

Posebno emotivan dio njezine objave odnosio se na ljude koji su nekada činili važan dio njezina života.

– Ja se zapravo nisam vraćala samo Splitu. Vraćala sam se ljudima – napisala je Danijela.

Objasnila je kako su neki od tih ljudi s vremenom nestali iz njezina života, dok su se odnosi s drugima promijenili do te mjere da se više ne prepoznaju kao nekada. Upravo su te promjene, dala je naslutiti, utjecale i na njezin doživljaj povratka u rodni grad.

Unatoč svemu, Split za nju i dalje ima posebno mjesto. Voli prošetati ulicama koje dobro poznaje i koje je podsjećaju na različita razdoblja njezina života. Svaki takav povratak budi uspomene, ali i osjećaje koji nisu uvijek jednostavni.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Danijela Dvornik (@danijeladvornik)

„Ponekad ga volim toliko da me zaboli”

Danijela nije skrivala da njezin odnos prema Splitu danas uključuje i ljubav i razočaranje. Grad koji je obilježio njezino odrastanje i dalje u njoj budi snažne emocije, ali više ne predstavlja isto mjesto kojem se nekada s tolikom čežnjom vraćala.

– Ponekad ga volim toliko da me zaboli – poručila je.

Njezina objava završava razmišljanjem da joj danas možda više od samog Splita nedostaje život koji je nekoć ondje imala.

Time je na osoban način opisala osjećaj poznat mnogima koji su napustili rodni grad – da se mjesta mogu ponovno posjetiti, ali da se vrijeme, ljudi i život kakav pamtimo ne mogu uvijek vratiti.