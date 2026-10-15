DANIJEL PRANJIĆ NA POLJUDU: „Volio bih da se ovo događa svake godine! Hajduk je to zaslužio”

Velika europska večer na Poljudu privukla je brojna poznata nogometna imena, a među njima je i bivši hrvatski reprezentativac Danijel Pranjić, koji je uoči susreta Hajduka i Ajaxa podijelio svoja očekivanja od utakmice.

Pranjić nije skrivao zadovoljstvo što splitski klub ponovno igra velike europske utakmice, istaknuvši kako bi takvi susreti trebali postati redovita pojava.

„Ja bih volio da se ovo svake godine događa. Hajduk je to zaslužio. Hajduk je jedan od najvećih klubova, uz Dinamo. Sigurno će biti lijepo vidjeti koja je snaga Hajduka u ovom trenutku”, kazao je Pranjić.

„Ako Hajduk ne izgubi, za mene je to pozitivan rezultat”

Na pitanje što očekuje od dvoboja s nizozemskim velikanom, Pranjić je bio oprezan u prognozama.

„Teško je to sada reći, stvarno je teško. Nadam se da će Hajduk izvući dobar rezultat i da neće izgubiti. Meni će to biti pozitivan rezultat. Jedva čekam vidjeti utakmicu, a poslije nje ćemo biti pametniji”, poručio je.

Iako nije želio prognozirati konačan ishod, jasno je dao do znanja da bi bio zadovoljan kada bi Hajduk ostao neporažen protiv Ajaxa.

Nakon pet godina trenerskog posla krenuo u menadžerske vode

Osim o velikoj utakmici, Pranjić je govorio i o promjenama u vlastitoj karijeri. Nakon što je pet godina radio kao trener, odlučio je krenuti drugim profesionalnim putem.

„Bio sam pet godina trener, a u ovom trenutku odlučio sam se malo okrenuti drugim stvarima. Težak je to posao, ali vidjet ćemo dokle ćemo dogurati”, rekao je Pranjić, koji se sada bavi nogometnim menadžmentom.

U novoj ulozi posebno mu je važan rad s mladim igračima i prepoznavanje njihova potencijala.

„Ne tražimo samo kvalitetu, važan nam je karakter”

Pranjić je otkrio i što mu je najvažnije kada procjenjuje mlade nogometaše s kojima bi mogao surađivati.

„Uvijek ima kvalitetnih igrača. Nekako tražimo igrače koji imaju karakter i kroz razgovor s njima, s roditeljima, pokušavamo prepoznati bi li to moglo biti nešto zanimljivo, da zajedno gradimo karijeru”, objasnio je.

Naglašava kako je riječ o zahtjevnom poslu u kojem nije dovoljno prepoznati samo nogometni talent, nego i osobnost igrača.

Dok gradi novo poglavlje profesionalne karijere, Pranjić s velikim zanimanjem prati i europski izazov koji je pred Hajdukom.

Njegova želja je jasna – da utakmice poput ove protiv Ajaxa postanu uobičajene na Poljudu, a ne događaji na koje se čeka godinama.