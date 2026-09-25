Danijel Kukoč želi vratiti SDP u igru: „U politici se povjerenje brzo gubi, teško stječe, a još teže vraća“

Splitski SDP posljednjih je godina prošao put od jedne od ključnih političkih snaga u gradu do stranke sa samo jednim vijećnikom u Gradskom vijeću. Vodstvo organizacije nedavno je preuzeo Danijel Kukoč, koji otvoreno priznaje da se SDP predugo bavio samim sobom umjesto problemima Splita. U razgovoru za Dalmaciju Danas govori o stanju koje je zatekao u stranci, povratku povjerenja birača i ambiciji osvajanja vlasti 2029., ali i odnosima s Centrom, Možemo i Direktom te prvim političkim iskušenjima na predstojećim kotarskim izborima.

Nedavno ste preuzeli splitski SDP i rekli da je stranka posljednjih godina, osim vlasti, izgubila i obraz. Što je konkretno splitski SDP radio pogrešno i tko za to snosi političku odgovornost?

Osnovna pogreška splitskog SDP-a u proteklih 10-ak godina je da se u tom periodu bavio samim sobom umjesto da je nudio rješenja za brojne probleme s kojima se Grad Split suočava; od demografskog sloma, urbanizma koji to nije, zagušenosti prometa, nedostatnog javnog gradskog prometa i nedostatka parkirnih mjesta,(ne)gospodarenja otpadom, neodržavanja komunalne infrastrukture, neplanskog bujanja monokulture turizma, cijena nekretnina i općenito troškova života, itd. Najveću odgovornost za to snose rukovodstva SDP-a u navedenom periodu na čelu s tadašnjim predsjednicima.

Govorite o sukobima, rasipanju i pasivizaciji članstva. Kakvo ste zapravo stanje zatekli u organizaciji kada ste preuzeli vodstvo i koliko danas splitski SDP ima aktivnih članova?

Mogu kazati da me raduje što se u proteklih mjesec dana dio članova stranke koji je dugo bio neaktivan ponovno aktivirao, da se neki bivši članovi vraćaju i da se ponovno osjeća pozitivni duh unutar organizacije. Iznenadio me broj poziva i poruka koje sam primio nakon što sam postao predsjednik organizacije. Međutim svjestan sam da će za nešto više trebati puno rada i nuđenja konkretnih rješenja, jer se u politici povjerenje brzo gubi, teško stječe, a još teže vraća.

SDP je nekoć bio jedna od ključnih političkih snaga u Splitu, a danas ima samo jednog vijećnika u Gradskom vijeću – Vas. Kako je stranka došla u tu poziciju i što mora napraviti da ponovno postane relevantna gradska politička snaga?

Upravo ono što sam već kazao, u prošlosti se bavila sama sobom, nije imala sadržaja niti nudila rješenja. Sada prošlost treba ostaviti iza sebe, okrenuti se budućnosti i početi nuditi konkretna rješenja, odnosno mora ponuditi novu paradigmu razvoja grada Splita koja će se očitovati u urbanističkom zaokretu, stambenoj politici, zelenoj i digitalnoj tranziciji, izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture.

Kao cilj ste postavili osvajanje vlasti 2029. zajedno s partnerima. Što ćete napraviti u sljedeće tri godine da to ne ostane samo politička najava?

Do 2029. godine je puno i malo vremena.

Na vlasti imamo trgovačku koaliciju. Imamo nevjerodostojnog gradonačelnika koji u kampanji obećava smanjene poreza na dohodak, pa nakon osvajanja vlasti od toga odustaje, na silu pokreće kampanju rušenja Poljuda pa nakon što bude oparen od strane partijske središnjice počme se pozivati na struku, slavodobitno zabranjuje odlaganje otpada na Karepovac okolnim gradovima i općinama pa ih na kraju ipak i dalje prima i paralelno priprema projekt povećanja kapaciteta odlagališta podižući ga 8 metara u zrak, valjda s ciljem da bude viši i od Marjana itd.

Cilj nam je okupiti široku platformu stranačkih i nestranačkih stručnjaka iz raznih resora koji će ponuditi odgovore na sva pitanja i probleme koje sam već naveo ranije i pokazati jedan novi smjer razvoja grada Splita u srednjoročnom periodu.

Vaš prethodnik Sandro Glumac povukao se s čela organizacije samo nekoliko mjeseci nakon izbora. Je li česta promjena vodstva simptom dubljeg problema splitskog SDP-a i jeste li sada uspjeli stabilizirati stranku?

Smatram da se u životu pa tako i u politici ništa ne može izgraditi preko noći pa bi bilo previše hrabro kazati da sam u manje od mjesec dana stabilizirao stranku. Svaka stranka ima svoje uspone i padove, a rezultati rada u nekom periodu se valoriziraju na izborima. Tako da će odgovor na Vaše pitanje dati birači na izborima 2029.godine.

Kakav SDP želite graditi u Splitu – gdje se želite politički razlikovati od Centra i Možemo!, stranaka s kojima istodobno blisko surađujete?

Prvo, rekao bi da blisko surađujemo sa strankama Možemo i Direkt, a da za sada sa strankom Centar osim zajedničkog izlaska na kotarske izbore nismo imali nikakav vid suradnje. Da li će se to promijeniti u budućnosti ovisi o mnogo faktora.

Mi smo spremni surađivati sa svim strankama, udrugama, intelektualcima i ljudima koji se nisu „šporkali“ pod čime mislim da nisu surađivali s HDZ-om, ali takav vid suradnje mora prvenstveno biti baziran na uzajamnom uvažavanju i uvažavanju SDP-a i sdpeovaca što u proteklom periodu nije uvijek bio slučaj.

No ono što je najvažnije to je da naši partneri prihvate činjenicu da se Grad Split ne razvija u dobrom smjeru, da je u proteklih 30-ak godina izgubio 40 000 stanovnika ili oko 20 posto stanovništva, a koje stanovništvo je sve starije posebno u zapadnim dijelovima grada, da se paralelno istok Splita stihijski razvija bez urbanističkih planova s manjkom javnih sadržaja i nedostatkom komunalne infrastrukture, da je općenito komunalna infrastruktura zastarjela i neodržavana, da ne znamo što ćemo s otpadom, da nemamo kvalitetno razvijen javni prijevoz unutar grada, a da metro do zračne luke i izlaz iz trajektne luke ni ne spominjem, da nam sada Kaštelani žele oteti javnu bolnicu itd.

Također simboli Splita: Marjan, Hajduk, HNK Split životare u prosječnosti, Škvera više nema itd.

Radi svega navedenog potrebno je napraviti rezove i ponuditi kako sam rekao novu paradigmu razvoja grada Splita, jer nas malo dijeli od pitanja jesmo li više uopće grad.

Na lokalnim izborima odnos Centra s blokom SDP-a, Možemo! i Direkta bio je prilično konfliktan, a samo nekoliko mjeseci poslije zajedno izlazite na kotarske izbore. Što se u međuvremenu promijenilo?

U međuvremenu je na vlast došao HDZ sa svojim trgovačkim partnerima.

Izlazite na kotarske izbore sa zajedničkim listama u 16 kotara sa Centrom, Možemo i Direktom. Je li ovo početak političkog bloka koji bi zajedno mogao izaći i na sljedeće lokalne izbore?

Ovaj vid suradnje na kotarskim izborima prvenstveno je poruka biračima da postoje volonteri u gradskim kotarevima koji su spremni svoje slobodno vrijeme posvetiti svojim susjedima kako bi u svoj portun i svoje dvorište učinili prihvatljivijim mjestom za život, sa više javnih sadržaja, zelenila, klupa, koševa itd., a da pri tome to nije samo stepenica u napredovanju u nekoj stranačkoj hijerarhiji.

Slijedeći lokalni izbori su još daleko, ali svakako će trebati dosta razgovora u sljedećem periodu kako bi se ova nova paradigma razvoja grada Splita o kojoj sam govorio mogla i provesti u djelo.

Što bi za splitski SDP bio konkretan rezultat ovih kotarskih izbora koji bi pokazao da se stranka počela vraćati među birače i što očekujete od izbora?

Očekujem prvenstveno da ostanemo participirati u vlasti u onim kotarevima gdje smo i do sada sudjelovali u vlasti, jer će to pokazati da su kolege u tim kotarevima dobro radile, a bili bi zadovoljni da nam birači daju povjerenje i u nekim novim kotarevima.

Jesu li ovi izbori zapravo prvi politički test vašeg mandata na čelu splitskog SDP-a – i hoćete li osobno preuzeti odgovornost ako rezultat bude ispod očekivanja?

Jedini test mog mandata mogu biti lokalni izbori 2029. godine. Ja sam uvijek i u poslovnom i u političkom pogledu preuzimao odgovornost pa i sami stupanjem na dužnost Predsjednika SDP Split tako da mi neće biti problem preuzeti odgovornost niti 2029. godine.