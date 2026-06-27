Danijel Jusup bi mogao postati trener Splita!

Danijel Jusup, trofejni trener Zadra, najvjerojatniji je novi trener KK "Split". Iz vrlo pouzdanih izvora doznajemo da će ovaj zadarski stručnjak, koji je već u sezoni 2005./06. vodio "žute", gotovo sigurno u sljedećoj sezoni sjediti na klupi Gripa.

I dobro je da Jupe dade malo dalmatinskog "špirita" ovogodišnjoj, pomalo bljedunjavoj momčadi Splita. Mada je osvojen Hrvatski kup, atmosfera oko kluba nije bila baš slavljenička.

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Za uspješniju sljedeću sezonu, osim iskusnog trenera, potrebna su i pojačanja u igračkom kadru.