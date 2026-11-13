Danica Baričević u Trogiru: „Vlada vodi računa o ravnomjernom regionalnom razvoju”

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira, održanoj danas, u Kantunu kulture, saborska zastupnica Danica Baričević je istaknula važnost suradnje državne i lokalne razine vlasti, naglasivši kako je cilj osigurati sredstva za razvoj gradova, općina i županija.

''Vlada osigurava instrumente i alate kojima se gradovima, općinama i županijama omogućuje ostvarivanje njihovih razvojnih prioriteta, na dobrobit stanovnika. Tako je i ovdje, u gradu Trogiru. Vlada vodi računa o ravnomjernom regionalnom razvoju'', poručila je.

Posebno se osvrnula na ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje, naglasivši kako su za te potrebe osigurana značajna financijska sredstva.

''Nikada u povijesti nismo imali toliko izdvajanja za rani i predškolski odgoj, fiskalnu održivost dječjih vrtića i obrazovanje'', istaknula je.

Prema njezinim riječima, na razini Hrvatske izgrađeno je ili dograđeno više od 900 vrtićkih objekata, dok se na području Splitsko-dalmatinske županije očekuje realizacija brojnih školskih projekata.

Naglasila je i važnost korištenja sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju, dogradnju i obnovu škola.

„Moja obitelj živi u Trogiru“

Posebno osoban dio govora odnosio se na njezinu povezanost s trogirskim krajem.

''Drago mi je danas biti ovdje s vama u gradu Trogiru, s obzirom na to da sam udana i da je moj svekar iz Bristivice. Ja sam Baričevićka, a ovdje u Trogiru živi i dio moje obitelji'', kazala je.

Dodala je kako dobro poznaje ljude ovoga kraja i njihov doprinos razvoju lokalne zajednice.

''Znam da ovdje žive vrijedni i radišni ljudi koji svojim radom doprinose tome da Trogir bude grad ugodnog i sigurnog življenja, ali i sve poželjnija turistička destinacija'', istaknula je.

Čestitke gradonačelniku i ovogodišnjim laureatima

Na kraju obraćanja uputila je čestitke gradonačelniku i gradskoj upravi na realiziranim projektima, ocijenivši kako oni doprinose kvaliteti života stanovnika.

''Želim čestitati gradonačelniku na svim uspjesima i realiziranim projektima kojima ovaj grad činite još ljepšim i ugodnijim za njegove stanovnike'', poručila je.

Čestitke je uputila i ovogodišnjim dobitnicima gradskih priznanja, kao i svim Trogirankama i Trogiranima povodom Dana grada i blagdana njihova nebeskog zaštitnika, svetog Ivana Trogirskog.