"Dani u vali" u Starome Gradu: Manifestacija hvata pun zalet, dok tradicija okuplja sve generacije

Atmosfera međunarodne manifestacije "Dani u vali" u Starome Gradu, koja traje od 17. do 20. rujna 2026., svakim danom poprima sve svečaniji ton. Drugi dan donio je brojne sadržaje posvećene moru, pomorskoj baštini, tradiciji i zajedništvu, a program je okupio domaće i strane goste, kao i brojne najmlađe posjetitelje.

Poseban interes u ovom šestom izdanju manifestacije privlače 52 tradicionalna drvena broda, koji su ponovno oživjeli duh nekih prošlih vremena. Posjetitelji imaju priliku razgledati brodove izbliza, upoznati njihove posade te s njima razgovarati o životu na moru, plovidbi i bogatoj tradiciji drvene brodogradnje.

U programu su svoje mjesto pronašli i najmlađi, za koje je pripremljen poseban sadržaj. Kroz igru, druženje i likovno stvaralaštvo djeca imaju priliku upoznati dio pomorske tradicije i stvarati vlastite uspomene na Dane u vali.

Drugoga dana manifestacije u Gradskoj čitovnici održana su predavanje, video projekcije i i promocije. Kulturna ustanova Ars Halieutica - „Četiri desetljeća svjetske promocije hrvatske maritimne baštine Opuzen“ uz predavača prof.emerit. Joška Božanića te Udruga za očuvanje neretvanske baštine Opuzen, uz priču o neretvanskoj lađi u New Yorku gospodina Milojka Glasovića, nakon čega je prikazan i dokumentarni film.

Na rivi se održala dječja likovna radionica „O bojama u vali“, dok je od 12 do 14 sati održano promotivno jedrenje tradicionalnih barki. Posjetitelji su tako imali priliku izbliza doživjeti ljepotu tradicijskih plovila i upoznati vještine njihova upravljanja.

Manifestacija ove godine okuplja i goste iz Crne Gore i Italije, čime se dodatno ističe njezin međunarodni karakter i povezanost pomorskih tradicija.

U poslijepodnevnom programu slijedi svečani mimohod festivalske povorke svih sudionika, nakon čega će se održati otvorenje festivala na Trgu Tvrdalj, smotra tradicionalne flote te od 18 sati promotivno jedrenje u vali pod nazivom „Jedra u vali“.

Od 18 sati na pozornici Terra Arhaica na rivi održava se i natjecanje u pripremi dalmatinske marende, dok je u 18:30 na programu Talijansko popodne u festivalskom selu, uz udrugu Arzana – Venecija Gruja.

Od 20 sati slijedi folklorni program u kojem će nastupiti Folklorno društvo Starogrojočica i prijatelji, KUD Jelsa i KUD Šaltin – mlađe skupine.

Poseban trenutak večeri očekuje nas od 21 sat, kada će se na Trgu Tvrdalj održati cjelovečernji koncert „Stari Grad prijateljima mora“. Publiku očekuje nastup klape Cambi, koja će izvesti najbolja djela tradicionalne dalmatinske pjesme.

Dani u vali tako i drugoga dana potvrđuju svoju osnovnu ideju – povezati ljude kroz more, brodove, tradiciju, kulturu i pjesmu te pokazati kako maritimna baština i danas može biti živa, zanimljiva i privlačna svim generacijama.

Pozivaju se žitelji otoka Hvara da se pridruže manifestaciji u popodnevnim i večernjim satima, a široj publici s okolnih otoka i sa kopna također se pruža mogućnost da tijekom sljedeća dva dana uživaju u bogatom programu koji slijedi. Pred nama su još dva dana ispunjena brodovima, jedrima, tradicijom, glazbom i druženjem u posebnom ugođaju Staroga Grada i njegove duboke vale.

U Galeriji Siniše Vickova možete uživati u kadrovima zabilježenima tijekom prva dva dana manifestacije i kroz fotografije ponovno doživjeti najljepše trenutke dosadašnjeg programa.