"Dani u vali" okupili čuvare pomorske baštine: "Naša je dužnost sačuvati ova znanja"

U Starome Gradu na Hvaru svečano je otvoreno šesto izdanje festivala „Dani u vali“, manifestacije posvećene moru, tradicijskim brodovima, pomorskim vještinama i očuvanju bogate maritimne baštine Jadrana.

Festival je okupio brojne udruge, vlasnike i posade tradicijskih brodova te goste iz Hrvatske i inozemstva, a na otvorenju je posebno naglašena važnost očuvanja znanja koja su se stoljećima prenosila među generacijama ljudi vezanih uz more.

Krstinić: „Ovi brodovi nisu samo naš hobi i strast“

Damir Krstinić iz Udruge Lantina iz Vrboske istaknuo je kako tradicijski drveni brodovi predstavljaju mnogo više od hobija njihovih vlasnika.

„Ovi brodovi koje ćete ovdje vidjeti nisu samo nečiji hobi, nisu samo naša strast, nego su na neki način puno više od toga – dio povijesti, ali i dio onoga što nas je učilo da opstanemo na ovim obalama i da postanemo, na neki način, to što smo danas“, kazao je.

Podsjetio je i na važnu ulogu hrvatskih ribara u razvoju ribarskih flota diljem svijeta, ali i na znanja o plovidbi, brodogradnji, ribarstvu i pomorskim vještinama koja su se prenosila s generacije na generaciju.

Upravo je današnjim generacijama, smatra, pripala odgovornost sačuvati ta znanja od zaborava.

„Našu generaciju dopala je dužnost da ta znanja sačuvamo, da ne nestanu na neki način u magli vremena, da dokumentiramo ono što se može dokumentirati, ali još više od toga – da prakticiramo plovidbu i te vještine“, poručio je Krstinić.

„Brod je kao živo biće“

Posebno je naglasio kako tradicijski brod nije dovoljno jednostavno sačuvati kao muzejski eksponat.

„Brod je kao živo biće ili, kako to pjesma kaže, brodovi su isti kao i ljudi. Kada brod izvadite iz njegova okoliša, kada ga izvadite iz mora i oduzmete mu smisao postojanja, onda, kao i svako drugo živo biće, vene i neupitno propada“, rekao je.

Upravo zbog toga, dodao je, manifestacije poput Dana u vali imaju važnu ulogu.

„Zato su ovi događaji važni – da se družimo, da plovimo, da razmjenjujemo iskustva i priče“, zaključio je.

Slavić: „Ploviti se doslovno moralo da bi obitelj mogla živjeti“

Okupljenima se obratio i Ivan Slavić, izaslanik splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i načelnik Općine Sućuraj.

Istaknuo je kako je jedan od glavnih ciljeva ovakvih okupljanja obnova i očuvanje pomorske tradicije i drvenih brodova na Jadranu, uz predstavljanje ribarskih alata, pomorskih vještina i gastronomije.

Osvrnuo se i na poznatu izreku „Ploviti se mora, živjeti se ne mora“, za koju je kazao da sažima bit hrvatskog pomorskog vitaliteta.

„Za ljude na otocima i obali škrta zemlja često nije mogla prehraniti obitelj. Odlazak na more ili, kako mi kažemo u žargonu, ‘tući more’, bio je jedini način preživljavanja. Ploviti se doslovno moralo da bi obitelj na kopnu mogla živjeti“, rekao je Slavić.

Zahvalio je svim entuzijastima i udrugama koje svoje vrijeme i novac ulažu u očuvanje drvene brodogradnje i maritimne baštine.

„Kroz stoljeća plovidbe, brodogradnje i trgovine Hrvatska je oblikovala svoj kulturni i gospodarski kod, pozicionirajući se danas kao prepoznatljiva pomorska zemlja unutar Europske unije“, poručio je.

Vranjican otvorio šesto izdanje festivala

Festival je službeno otvorio gradonačelnik Staroga Grada Vinko Vranjican.

Pozdravio je sugrađane, goste i prijatelje Staroga Grada te zahvalio Splitsko-dalmatinskoj županiji i Ministarstvu kulture na potpori, kao i ovogodišnjoj zemlji partneru Italiji.

„Želim vam ugodno druženje i boravak ovih dana. Zdravi i veseli bili. Proglašavam šesto izdanje festivala Dani u vali otvorenim“, poručio je Vranjican.

Nakon službenog otvorenja uslijedila je smotra sudionika i njihovih brodova – leuta, guceva, gajeta i drugih tradicijskih barki.