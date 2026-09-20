DANI U VALI 2026 Festival mora i mornara zaključen spektakularnim „Plesom jedara i svjetla" i koncertom Petra Graše

Ni jutarnja kiša ni oblačno nebo nisu omeli flotu od 52 broda da subotnjim, trećim i završnim danom šestog izdanja međunarodnog festivala mora i mornara "Dani u vali 2026." odradi cjelokupan program po rasporedu, u organizaciji Turističke zajednice Starog Grada i Udruge Cronaves, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske turističke zajednice.

Dan je započeo uplovljavanjem replike dubrovačke karake u starogradski zaljev, nakon čega se flota uputila prema startnoj liniji na početku vale. Brodovi su projedrili regatno polje i odradili okrete oko bova, no program je prvenstveno imao promotivni karakter, s ciljem prezentacije tradicijskih plovila i očuvanja uspomene na pomorce i život uz more.

„Tradicija je važna, a poglavito maritimna. Presretan sam što sam zajedno sa svojim sugrađanima omogućio da se u Starom Gradu organizira ovakav veliki događaj koji slavi maritimnu baštinu našeg grada, županije i cijele Hrvatske. Hvala svim sudionicima, volonterima i medijima koji nas prate, podršci ministra Glavine, župana Bobana, Hrvatske turističke zajednice, hvala svim posadama“, poručio je gradonačelnik Starog Grada Vinko Vranjican.

Dan su obilježile i dječje radionice, crtanje brodova te izrada plovila od plastelina, kao i brojna predavanja posvećena očuvanju maritimne, mediteranske i dalmatinske baštine. Nije izostala ni gastronomska ponuda s autohtonom Dalmatinskom marendom, a svoja su jela predstavili i gosti iz gradova prijatelja Samobora i Rugvice.

Među posadama i iskusnim jedriličarima u Starom Gradu su ove godine bili i poznati glazbenici – splitski kantautor Dragan Lukić Luky, te crnogorski rock-pjevač Antonije Pušić, poznat kao Rambo Amadeus, koji je zajedrio na brodu gostiju iz Bara zajedno s iskusnim crnogorskim kormilarom Sašom Kekovićem iz Herceg Novog, članom JK Jugo i sudionikom brojnih regata poput Mrduje i Viške regate krstaša.

„Uživanje je bilo na moru, baš smo lijepo jedrili“, kratko je prokomentirao Keković.

Završna večer: "Ples jedara i svjetla" i koncert Petra Graše

Emocije su kulminirale u subotu navečer, tijekom posljednje večeri festivala. Flota od 52 broda zajedrila je starogradskom valom pod svjetlima reflektora i uz glazbenu pratnju, u sklopu spektakla „Ples jedara i svjetla". Narator teksta tijekom spektakla bio glumac Zoran Kelava iz Starog Grada. Riva se pretvorila u gledalište prepuno posjetitelja koji su pratili predstavu s obale, usidrenih brodova i povišenih pozicija.

Posebnu pozornost publike i fotoaparata privukla je „Viktorija" – gajeta iz Slatina stara punih 175 godina, najstariji brod na festivalu, prepoznatljiva po plavo-crvenom jedru s Hajdukovim grbom. Prema dostupnim informacijama, ovaj je vikend u Starom Gradu prošao i u znaku pune popunjenosti smještajnih kapaciteta, unatoč tome što je rujan pri kraju.

Nakon svjetlećeg spektakla na moru, program se preselio na Trg Tvrdalj, gdje je uslijedio cjelovečernji koncert Petra Graše pred ispunjenim trgom ispred dvorca Petra Hektorovića.

Koncertom Petra Graše i noćnim after partyjem zaključeno je šesto izdanje festivala "Dani u vali 2026.", koji je ove godine ponovno okupio flotu od 52 tradicijska broda i brojne ljubitelje maritimne baštine sa svih strana Jadrana.