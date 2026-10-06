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Dani Olmo stiže u Vukovar! Grad heroj želi mu zahvaliti za velikodušnu gestu

Veliko srce Danija Olma
dani olmo

Nakon vijesti da je Dani Olmo (28) odlučio darovati dio plaće za Vukovar 24sata doznaju da su se Olmo i vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, zahvaljujući njegovu menadžeru Andyju Bari, čuli videopozivom.

Prema informacijama 24 sata, videopoziv je trajao nekoliko minuta, a Pavliček je prvo španjolskome nogometnom reprezenattivcu zahvalio i pozvao ga je u grad heroj na svečani prijem. Olmo je, doznajemo, pristao i čim bude neka veća stanka dolazi u Vukovar.

- To je kao moj dom, moj drugi dom, ako tako mogu reći. Prema svim Hrvatima osjećam posebnu privrženost. Ja se osjećam kao jedan od njih, a oni me doživljavaju kao svog sina jer su me gledali kako odrastam i postajem ono što sam danas - rekao je Olmo za kanale španjolskoga nogometnog saveza.

Njegov menadžer Bara je u Podcast Inkubatoru otkrio kako Dani dva posto bruto od svake plaće od odlaska iz Dinama 2020. odvaja za Vukovar.

- Nisam znao da će Andy sve to ispričati. Kad sam odlazio, osjetio sam da moram nešto vratiti. Kroz nogomet smo pomagali obiteljima u Vukovaru i Slavonskom Brodu. Bio sam ondje s dečkima i osjetio sam da moram nešto dati Hrvatskoj. To mi je bio motiv, pomoći ljudima koji su proživjeli svašta. Tako sam odlučio - kazao je.

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