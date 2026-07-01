Dani Mile Gojsalić u Kostanju: Dvije večeri klapske pisme, kazališta i dalmatinske baštine pod otvorenim nebom

Kostanje i ove godine postaje mjesto susreta dalmatinske pjesme, kulture i tradicije. U subotu i nedjelju, 11. i 12. srpnja 2026., na Trgu sv. Mihovila održat će se 18. Dani Mile Gojsalić – Kostanje 2026., manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih junakinja poljičke i dalmatinske povijesti.

Program počinje u subotu, 11. srpnja, u 21 sat, kada će se održati 18. Susret klapa – Kostanje 2026. Publika će na otvorenom uživati u nastupima brojnih klapa iz Dalmacije, ali i susjedne Bosne i Hercegovine.

Na ovogodišnjem susretu nastupaju: Pasika iz Kostanja, Delmati iz Solina, ženska klapa Konistra iz Kostanja, Bratovština iz Gorice u BiH, Zvizdan iz Posušja, Kampaneli iz Donjih Kaštela, Mriža iz Splita, ženska klapa Orca iz Splita te Vokalisti Salone iz Solina.

Voditeljica programa bit će Ines Nosić, dok je umjetnički voditelj prof. Jasminko Šetka.

Kazališna večer u nedjelju

Program se nastavlja u nedjelju, 12. srpnja, također u 21 sat, kada na Trg sv. Mihovila stižu Glumci u Zagvozdu i Kazalište Moruzgva s komedijom “Kamo ide ovaj svijet?”.

U predstavi glume Domagoj Ivanković i Lovre Kondža, dramski tekst potpisuje Vid Lež, a režiju Dražen Krešić. Iste večeri nastupit će i Ženska klapa Izvor iz Solina.

Ulaz je slobodan

Organizatori pozivaju sve ljubitelje klapske pjesme, kazališta i dalmatinske tradicije da dođu u Kostanje i budu dio još jednog izdanja manifestacije koja čuva uspomenu na Milu Gojsalić, simbol hrabrosti i žrtve.

Za sav program ulaz je slobodan.

Organizatori manifestacije su: Klapa Pasika, KUD Mile Gojsalić, SRD Kostanje, Župni ured Kostanje, Mjesni odbor Kostanje, HKUD Kostanje i Klapa Konistra, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, Grada Omiša, Turističke zajednice Grada Omiša i Glumaca u Zagvozdu.