Makarski iznajmljivač Damir Srzić dobitnik je županijskog priznanja „Vaš domaćin / Local Host“. Priznanje mu je uručeno sinoć, na prvoj večeri dodjele Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada u Poreču, gdje se 19. i 20. studenoga održavaju Dani hrvatskog turizma.

„Čast mi je što kao Local Host mogu predstavljati Splitsko-dalmatinsku županiju. Na velikoj podršci zahvaljujem Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije i Turističkoj zajednici Grada Makarske, koja mi je svih ovih godina bila vrijedan suradnik. Ova mi je nagrada poticaj da nastavim raditi kao mali domaćin u kratkoročnom najmu. Priznanje pripada cijeloj mojoj obitelji. Svi smo u ovom poslu angažirani 24 sata na dan“, izjavio je Damir Srzić.

Priznanjem „Vaš domaćin / Local Host“ ističu se domaćini koji gostima pružaju kvalitetan obiteljski smještaj te im osobnim pristupom približavaju lokalnu tradiciju i način života. Makarska ove godine obilježava 120 godina organiziranog turizma, a privatni je smještaj dio te povijesti još i ranije u prošlosti. Tu tradiciju već generacijama nastavljaju mali iznajmljivači, a obiteljski smještaj i danas je jedan od nositelja makarskog turizma.

Grad Makarska i gradonačelnik Zoran Paunović također čestitaju Damiru Srziću i njegovoj obitelji na priznanju te im zahvaljuju na doprinosu kvaliteti obiteljskog smještaja u Makarskoj.