Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je važnu obavijest za brojne hrvatske obitelji. Danas, u četvrtak 19. studenoga, počinje isplata doplatka za djecu za listopad 2026. godine. Novac će primiti više od 125 tisuća korisnika, a isplata se odnosi na više od četvrt milijuna djece.

Prema službenom priopćenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, doplatak za djecu za listopad primit će ukupno 125.310 korisnika, i to za 255.837 djece.

Riječ je o redovitoj mjesečnoj isplati namijenjenoj financijskoj potpori obiteljima u uzdržavanju i odgoju djece.

Tko ima pravo na doplatak za djecu?

Doplatak za djecu novčano je primanje koje može ostvariti roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu.

Pravo na ovu potporu ovisi o ukupnim prihodima članova kućanstva, ali i o ispunjavanju drugih zakonom propisanih uvjeta.

Među važnijim uvjetima su odgovarajući status državljanstva i boravka, prebivalište u Hrvatskoj te zajedničko kućanstvo s djetetom za koje se ostvaruje pravo.

Pravo mogu ostvariti i određene kategorije stranih državljana, sukladno zakonskim odredbama.

Za djecu poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja postoje posebna pravila prema kojima se pravo može ostvariti neovisno o prihodima kućanstva.

Koliki je iznos doplatka?

Iznos doplatka za djecu nije jednak za sve korisnike.

Određuje se prema ukupnom dohotku kućanstva, broju članova obitelji i drugim uvjetima propisanima zakonom.

Obitelji s nižim prihodima u pravilu ostvaruju veći osnovni iznos doplatka, dok za određene kategorije korisnika postoje dodatna povećanja.

Doplatak se isplaćuje korisnicima koji su ostvarili pravo na ovu novčanu potporu, a njegova je svrha olakšati troškove uzdržavanja i odgoja djece.

Gdje provjeriti informacije o isplati?

Građani koji imaju pitanja o doplatku za djecu, uvjetima ostvarivanja prava ili isplati mogu se obratiti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Informacije su dostupne radnim danom od 8 do 16 sati putem infotelefona:

01/45 95 011

01/45 95 022

Dodatne informacije dostupne su i na službenim internetskim stranicama HZMO-a.

Podsjetimo, isplata doplatka za djecu za listopad počinje danas, 19. studenoga, a obuhvaća 125.310 korisnika za ukupno 255.837 djece, potvrdio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.