Danas slavimo svetu Klaru Asišku, zaštitnicu televizije: Njezin život obilježili su siromaštvo, vjera i neobične predaje

Katolička Crkva 11. kolovoza slavi svetu Klaru Asišku, jednu od najpoznatijih svetica franjevačke tradicije i utemeljiteljicu reda klarisa. Njezin život bio je obilježen odricanjem, molitvom i nastojanjem da zajedno sa svojim sestrama živi ideal potpunog siromaštva.

Klara je rođena u Asizu u Italiji krajem 12. stoljeća, u imućnoj obitelji. Ipak, odlučila je napustiti život koji joj je obitelj namijenila i krenuti potpuno drukčijim putem.

Napustila obiteljski dom i pridružila se svetom Franji

Presudan trenutak dogodio se na Cvjetnicu 1211. ili 1212. godine, kada je Klara potajno napustila roditeljsku kuću i otišla u crkvicu Svete Marije Anđeoske, poznatu i kao Porcijunkula.

Ondje ju je dočekao sveti Franjo Asiški. Prema predaji, odrezao joj je kosu, što je predstavljalo simbol njezina odricanja od dotadašnjeg života, te joj dao jednostavnu pokorničku odjeću.

Klara je potom neko vrijeme boravila kod benediktinki u Bastiji i u drugim redovničkim zajednicama, a naposljetku se nastanila uz crkvu svetog Damjana u Asizu.

Upravo je ondje, uz pomoć svetog Franje, nastala zajednica iz koje će se razviti red klarisa. Klara je sa svojim sestrama kod svetog Damjana provela ostatak života, sve do smrti 1253. godine.

Borila se za život u potpunom siromaštvu

Klarise su postale kontemplativni ženski ogranak franjevačke obitelji, posvećen molitvi i jednostavnom načinu života.

Klara je posebno inzistirala na tome da njezina zajednica može živjeti bez posjeda i materijalne sigurnosti, slijedeći Franjin ideal siromaštva. Takav zahtjev bio je vrlo neuobičajen za ženske redovničke zajednice srednjeg vijeka.

Nakon dugotrajnih nastojanja uspjela je dobiti priznanje takvog načina života. Red koji je utemeljila preživio je stoljeća, a zajednice klarisa postoje i danas u brojnim zemljama svijeta.

Legenda o obrani samostana

Uz svetu Klaru stoljećima se prenose brojne predaje, a jedna od najpoznatijih govori o napadu na Asiz.

Prema legendi, neprijateljski vojnici približili su se samostanu dok je Klara bila bolesna. Kada je doznala što se događa, otišla je u crkvu i uzela posudu s posvećenim hostijama.

Izašla je pred napadače noseći Presveti Sakrament te se počela moliti. Predaja kaže da su se neprijatelji nakon toga povukli, a samostan je ostao pošteđen.

Zbog te se priče sveta Klara u sakralnoj umjetnosti često prikazuje s pokaznicom ili posudom s posvećenim hostijama u rukama.

Kako je postala zaštitnica televizije?

Uz Klaru je povezana još jedna neobična predaja, zbog koje je stoljećima nakon smrti postala zaštitnicom televizije.

Prema toj priči, Klara je jednoga Božića bila toliko bolesna da nije mogla otići na misu. Dok je ostala u svojoj samostanskoj ćeliji, navodno joj je na čudesan način omogućeno da izdaleka vidi i čuje božićnu liturgiju koja se slavila u franjevačkoj crkvi.

Predaja kaže da je mogla pratiti jaslice, slušati pjesmu franjevaca i doživjeti bogoslužje premda fizički nije bila prisutna.

Upravo zbog tog svojevrsnog „prijenosa na daljinu“ papa Pio XII. proglasio je svetu Klaru zaštitnicom televizije.

Sveta Klara danas se najčešće prikazuje odjevena u franjevački habit, s pojasom i crnim velom, dok su među njezinim najprepoznatljivijim atributima pokaznica i posvećene hostije.

Njezin blagdan slavi se 11. kolovoza, a njezina životna priča i nakon više od osam stoljeća ostaje snažno povezana s franjevačkim idealima jednostavnosti, siromaštva i predanosti vjeri.