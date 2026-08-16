Danas slavimo svetog Roka, zaštitnika od kuge i zaraznih bolesti

Danas, 16. kolovoza, slavi se blagdan svetog Roka, franjevačkog trećoredca, hodočasnika i dobrotvora, koji se štuje kao zaštitnik od kuge, kolere i drugih zaraznih bolesti.

Sretan imendan želimo svima koji nose ime Roko ili Rok (Rochus, Roch, Rocco, Roque), kao i onima koji nose izvedenice tog imena.

Tko je bio sveti Roko?

Sveti Rok rođen je 1295. godine u Montpellieru, drevnom gradu na jugu Francuske. Otac mu je bio grof, a odrastao je uz pobožnu majku. Njegovi roditelji dugo nisu imali djece, iako su ih silno željeli. Molili su se i zavjetovali te su naposljetku dobili sina koji će postati poznati svetac.

Njegovi preci borili su se za oslobađanje Svete zemlje. Roko je još kao mladić ostao bez roditelja, nakon čega je prodao svoja dobra i novac podijelio siromašnima. Potom se kao siromašni hodočasnik zaputio prema Rimu, nadahnut svetopisamskim riječima: "Ako želiš biti savršen, prodaj što imaš i podaj novac siromasima, pa ćeš imati blago na nebu! Onda dođi i slijedi me!", piše Hkm.hr.

Na putu prema Rimu zaustavio se u jednom gradiću gdje je njegovao oboljele od zaraznih bolesti. Predaja mu pripisuje i nekoliko čudesa te ozdravljenja.

Rokov život obilježili su patnja i pomaganje bolesnima. Njegujući zaražene, i sam se razbolio te je u Piacenzi izgnan iz grada. Sklonio se u obližnju šumu, gdje se hranio biljem i pio vodu iz izvora koji je, prema predaji, potekao u njegovu skrovištu.

Legenda kaže da mu je svakoga dana dolazio pas, donosio mu komad kruha i lizao njegove rane. Taj su prizor kasnije ovjekovječili brojni slikari, a upravo se zato sveti Roko često prikazuje u društvu psa.

Vlasnik psa, grof Gottardo Palastrelli, slijedio je životinju u šumu i pronašao Roka te ga primio pod svoj krov. Roko je tijekom njihovih razgovora na njega ostavio snažan dojam. Grof, koji dotad nije bio čovjek osobito duboke vjere, obratio se te se brinuo o Roku sve dok nije ozdravio.

Vratio se kući, ali ga nisu prepoznali

Nakon ozdravljenja Roko je nastavio put prema rodnom gradu. Iscrpljen teškom bolešću bio je toliko fizički promijenjen da ga njegovi sugrađani nisu prepoznali.

Smatrajući ga sumnjivcem, bacili su ga u zatvor. Ondje je proveo pet godina te ponovno obolio od kuge. Tek je na samrti svećeniku koji mu je došao podijeliti sakramente otkrio svoj pravi identitet.

Preminuo je 16. kolovoza 1327. godine. Pripisuju mu se brojna čudesa i ozdravljenja, a njegovo su štovanje uvelike proširili franjevci i kapucini. U Rimski martirologij unio ga je papa Grgur XIII., a taj je unos poslije potvrdio i papa Urban VIII.

Molitva svetom Roku protiv zaraznih bolesti

O, Bože Spasitelju, Isuse Kriste, Ti si u svojoj punoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti svetoga Roka postavio za moćnog zaštitnika protiv zaraznih bolesti i preko njega udijelio obilje blagoslova bližnjima u tjeskobi.

Zbog njegovih zasluga smiluj se i nama, kad je naše zdravlje ugroženo i kad nas strah od smrti zahvati. Odvrati anđela smrti da imamo vremena za kajanje, jer Ti ne želiš smrt grešnika, nego da se obrati i živi. Amen.

Gospodine, priteci mi u pomoć. Jer sam slab i siromah, pomozi mi, o Bože. Ti si moj Pomoćnik i Spasitelj. Gospodine, ne odugovlači dalje.

Sveti Roko, moli za nas. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.