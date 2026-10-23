Danas se zatvara tunel Marjan

Tunel Marjan u Splitu bit će zatvoren za sav promet od danas, petka, 23. listopada, u 17 sati do nedjelje, 25. listopada 2026. godine, u 19 sati, izvijestili su iz Grada Splita.
Razlog zatvaranja su radovi na redovnom održavanju tunela, a za vrijeme njihova trajanja promet će se odvijati obilaznim pravcem preko Park-šume Marjan.
Evo kojim će se putem voziti
Prema obavijesti Grada Splita, obilazni pravac vodit će sljedećom trasom:
Matoševa – Šetalište Marina Tartaglie – Institut za oceanografiju i ribarstvo – Meštrovićevo šetalište.
Na navedenoj trasi bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, a vozači se pozivaju na dodatni oprez i poštivanje postavljene prometne signalizacije.
Moguće i ranije otvaranje
Iz Grada Splita napominju da će, u slučaju ranijeg završetka radova, promet kroz tunel biti ponovno omogućen i prije predviđenog roka.
Građane mole za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova.