Danas se zatvara tunel Marjan

Tunel Marjan u Splitu bit će zatvoren za sav promet od danas, petka, 23. listopada, u 17 sati do nedjelje, 25. listopada 2026. godine, u 19 sati, izvijestili su iz Grada Splita.

Razlog zatvaranja su radovi na redovnom održavanju tunela, a za vrijeme njihova trajanja promet će se odvijati obilaznim pravcem preko Park-šume Marjan.

Evo kojim će se putem voziti

Prema obavijesti Grada Splita, obilazni pravac vodit će sljedećom trasom:

Matoševa – Šetalište Marina Tartaglie – Institut za oceanografiju i ribarstvo – Meštrovićevo šetalište.

Na navedenoj trasi bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, a vozači se pozivaju na dodatni oprez i poštivanje postavljene prometne signalizacije.

Moguće i ranije otvaranje

Iz Grada Splita napominju da će, u slučaju ranijeg završetka radova, promet kroz tunel biti ponovno omogućen i prije predviđenog roka.

Građane mole za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova.