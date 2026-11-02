Danas se zatvara brza cesta Solin - Klis

Vozače koji koriste brzu cestu Solin – Klis očekuju privremene izmjene u prometu. Zbog najavljenog zatvaranja, tijekom dvije noći promet će se odvijati obilaznim pravcem.

Brza cesta Solin – Klis bit će zatvorena u noćima s 2. na 3. i s 3. na 4. studenoga, od 22 do 5 sati.

Za vrijeme zatvaranja vozači će se preusmjeravati na županijsku cestu ŽC6253, odnosno staru klišku cestu.

Vozačima se preporučuje da unaprijed planiraju putovanje i prilagode se privremenoj regulaciji prometa.