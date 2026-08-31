Danas se Omiš oprašta od Drage Lelasa, čovjeka koji je 60 godina živio za vatrogastvo

Nakon što je Omiš napustio jedan od svojih najpoznatijih vatrogasaca, od Drage Lelasa oprostili su se njegovi kolege, prijatelji i brojni sugrađani. Dugogodišnji član i zapovjednik DVD-a Omiš čak je 60 godina svog života posvetio vatrogastvu, a iz DVD-a ističu kako će njegov trag među generacijama vatrogasaca ostati trajno zapisan.

- S velikom tugom u srcu obavještavamo članove, prijatelje i sugrađane da nas je napustio naš dugogodišnji član i zapovjednik DVD-a Omiš i veliki vatrogasac Drago Lelas.

Drago je 60 godina svog života posvetio vatrogastvu. Svojim nesebičnim radom, hrabrošću, znanjem i predanošću ostavio je neizbrisiv trag u DVD-u Omiš i među brojnim generacijama vatrogasaca.

Bio je zapovjednik, kolega, prijatelj i čovjek uvijek spreman pomoći drugima. Vatrogastvo mu nije bilo samo dužnost, već način života.

Njegovim odlaskom izgubili smo velikog čovjeka i vatrogasca, ali uspomena na njega i sve što je učinio za DVD Omiš i Grad Omiš živjet će i dalje.

Drago, hvala ti za svih ovih 60 godina predanosti vatrogastvu.

Hvala ti za svaku intervenciju, svaki savjet, svaku pomoć i svako nesebično djelo.

Posljednji pozdrav našem zapovjedniku, kolegi i prijatelju.

Počivaj u miru.

Obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo iskrenu i duboku sućut - objavljeno je na stranici Hrvatske vatrogasne zajednice.

Posljednji ispraćaj bit će u ponedjeljak, 31.VIII.2026. u 18 sati na gradskom groblju Vrisovci u Omišu.