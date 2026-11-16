Danas se izložbom finalista otvara sedmi Split Format, pogledajte što još donosi program festivala

Večeras u 19 sati u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvorit će se sedmo izdanje festivala fotografije Split Format.

Ovogodišnja krovna tema festivala jesu 'granice', shvaćene u doslovnom smislu kao fizičke linije razdvajanja ili u prenesenom značenju kao mentalne, psihološke i osobne granice, ali i granice samog medija fotografije.

Na temu granica raspisan je fotografski natječaj na koji su autori/ice mogli prijaviti ciklus od 10 do 15 fotografija kojim odgovaraju na zadatu temu, a pristigle prijave razmatrao je stručni žiri u sustavu: dr. Jelena Matić (povjesničarka i teoretičarka umjetnosti), Davor Konjikušić (vizualni umjetnik), Mane Radmanović (vizualni umjetnik i dizajner), Lucija Čibals (povjesničarka umjetnosti) i Marin Marget (fotograf). Odlukom stručnog žirija u finale ovogodišnjeg natječaja plasiralo se pet autora i autorica koji temi granica pristupaju iz različitih perspektiva, od društvenih i političkih podjela do osobnih, prostornih i perceptivnih ograničenja. Valts Čibals u seriji 'Niske frekvencije' istražuje granice između unutarnjeg i vanjskog svijeta, vidljivog i skrivenog te propituje same granice medija i našeg pogleda na stvarnost. Armin Graca u seriji 'Points of Impasse' bavi se političkim, geografskim i društvenim granicama u Bosni i Hercegovini, istražujući podjele koje su oblikovale njezinu poslijeratnu stvarnost.

Polazeći od nasljeđa Daytonskog mirovnog sporazuma, autor fotografijom bilježi vidljive i nevidljive granice koje nastavljaju određivati prostor, svakodnevicu i odnose među zajednicama. Ana Gospić Županović u seriji 'S balkona na balkon' usmjerava pogled prema neposrednom životnom okruženju, istražujući granice privatnog i javnog prostora. Tomislav Petković serijom 'Regresivne digresije' istražuje granice dokumentarne i ulične fotografije, gradeći vizualni svijet u kojem svakodnevni prizori poprimaju neočekivana, ponekad i nadrealna značenja, dovodeći u pitanje granicu između dokumentarnog zapisa i subjektivne interpretacije.

Dinko Neskusil u seriji 'Nevidljivi grad' istražuje promjenjivost urbanog krajolika i granice naše percepcije prostora. Fotografirajući grad obavijen maglom, autor poznatim ulicama, građevinama i prizorima oduzima njihovu uobičajenu prepoznatljivost. Pet serija tako donosi pet različitih promišljanja granica, od onih koje dijele teritorije i društva do nevidljivih granica koje određuju način na koji promatramo svijet oko sebe. Izložba ujedno potvrđuje raznolikost suvremenih fotografskih pristupa te sposobnost medija da istodobno dokumentira stvarnost i propituje njezina značenja.

Nakon otvorenja izložbe finalista i proglašenja pobjednika, program festivala nastavlja se brojnim diskurzivnim sadržajima – od predavanja, radionica, foto safari ture do predstavljanja i isprobavanja noviteta i svijetu fotografske opreme. Već sutra u 18:30 u Fotoklubu će predavanje 'U sumrak mog uličnog teatra' održati ikona splitske fotografije, počasni član Fotokluba Split, Ante Verzotti, nakon čega će se program nastaviti još jednim zanimljivim gostovanjem – onim avanturista, putopisca, fotografa i svjetskog putnika Jurice Galića Juke koji će s posjetiteljima podijeliti nadrealne doživljaje i nevjerojatna iskustva sa svog posljednjeg putovanja, ekspedicije u srce Papue, u potrazi za lokacijama na koje ljudska noga praktički nikada nije kročila.

Cijeli program festivala možete pronaći na facebook i instagram profilu festivala.