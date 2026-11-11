Saborski zastupnik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) i bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Igor Peternel na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru oštro je osudio okolnosti tragične smrti mladića u psihijatrijskoj bolnici Jankomir, zatraživši hitnu smjenu ravnateljice i Upravnog vijeća te temeljitu reviziju sustava psihijatrijskih bolnica u Hrvatskoj.

''Prije svega želim izraziti sućut obitelji tragično preminulog mladića. Sram me što kao saborski zastupnik djelujem u vremenu u kojem je moguće da se ovakve stvari događaju. Danas sam pogledao kompletnu snimku, za koju su se intenzivno trudili da ne izađe u javnost. Ono što sam vidio duboko me potreslo. Neću dopustiti da ovo bude još jedna hrvatska tema koja će trajati tri dana, a zatim pasti u zaborav'', poručio je Peternel.

Naglasio je kako se ovaj slučaj ne može promatrati kao izolirani incident, nego kao upozorenje na ozbiljne i dugogodišnje probleme unutar zdravstvenog sustava: ''Ovo nije izolirani slučaj. Ovo je sustav! Još dok sam radio u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava, suočavali smo se s pritužbama na divljačko postupanje prema pacijentima u psihijatrijskim bolnicama. Znali smo da problem postoji. Upravo su takve situacije najosjetljiviji dio rada psihijatrijskih ustanova i upravo je zato odgovornost njihovih uprava golema. Ravnateljica nije smjela dopustiti da se u bolnici zapošljavaju ljudi koji će se iživljavati nad najranjivijim pacijentima, uvjereni da njihovo postupanje nikada neće izaći na svjetlo dana''.

Posebno je problematizirao izostanak odgovornosti rukovodstva bolnice, istaknuvši da ravnateljica mora odgovarati za organizaciju rada, nadzor zaposlenika i sigurnost pacijenata: ''Gdje je danas odgovornost? Čovjeka su ubili u bolnici. Mladog čovjeka! A ravnateljica je još uvijek na svojoj funkciji. Njezin je posao nadzirati upravo one dijelove sustava u kojima postoji najveći rizik od ovakvih postupanja. Zato ravnateljica mora biti smijenjena momentalno, a zajedno s njom i Upravno vijeće. Ne može se dogoditi ovakva tragedija, a da nitko od odgovornih ne snosi posljedice!''.

"'Ta bolnica ne djeluje na Marsu, nego u Hrvatskoj"

Posebno je problematizirao izostanak odgovornosti rukovodstva bolnice, povukavši pritom usporedbu s razdobljem socijalizma: ''Jesmo li mi danas u goroj situaciji nego u socijalizmu? U socijalizmu, ako je dijete za vrijeme nastave bilo u školi i pregazio ga automobil, ravnatelj je išao u zatvor. Pa gdje je danas odgovornost? Čovjeka su ubili u bolnici. Mladog čovjeka! A ravnateljica je još uvijek na svojoj funkciji. Njezin je posao nadzirati upravo one dijelove sustava u kojima postoji najveći rizik od ovakvih postupanja. Zato ravnateljica mora biti smijenjena momentalno, a zajedno s njom i Upravno vijeće''.

Osvrnuo se i na odgovornost državne vlasti, upozorivši da je riječ o ustanovi koja djeluje unutar hrvatskog zdravstvenog sustava: ''Ta bolnica ne djeluje na Marsu, nego u Hrvatskoj, kao dio hrvatskog zdravstvenog sustava. Kako je moguće da ministrica ne zna što se ondje događa? Možda nema izravnu mogućnost odlučivanja o svakom zapošljavanju, ali mora znati kako funkcionira sustav kojim upravlja. Umjesto prebacivanja odgovornosti i međusobnih političkih napada, netko napokon mora odgovoriti na pitanje kako je moguće da se ovakve stvari događaju''.

Peternel je u ime DOMiNO-a iznio i konkretne zahtjeve za sustavne promjene, naglasivši kako smjene odgovornih moraju biti tek prvi korak: ''Tražimo hitne smjene, ali na tome nećemo stati. Zahtijevamo kompletnu reviziju sustava psihijatrijskih bolnica, uključujući Vrapče i Ugljan. Mora se utvrditi tko radi u tim ustanovama, kako su ti ljudi zaposleni, kakve kvalifikacije imaju i tko nadzire njihovo postupanje prema pacijentima. Potrebno je izraditi potpuno nove smjernice za postupanje u kriznim situacijama i zaštitu osoba s akutnim psihičkim smetnjama. Sustav treba temeljito očistiti i ponovno izgraditi ondje gdje je zakazao''.

Zaključno je upozorio na prizore sa snimke koji, prema njegovim riječima, otvaraju pitanje odgovornosti svih koji su sudjelovali u događaju ili mu svjedočili: ''Gledamo snimku na kojoj se čovjeka guši jastukom, dok liječnici stoje i gledaju. I nikome ništa! Je li to vama normalno? Meni nije. Ne mogu prihvatiti da je takvo nešto moguće u hrvatskoj bolnici''.

Poručio je kako neće dopustiti da tragedija bude zaboravljena nakon nekoliko dana medijske pozornosti te da će kao saborski zastupnik nastaviti inzistirati na utvrđivanju odgovornosti i provođenju nužnih promjena: ''Neću dopustiti da ovo bude još jedna hrvatska tema koja će trajati tri dana i koja će se zaboraviti. Na ovo ću stalno podsjećati jer se svi zajedno moramo zapitati kako je moguće da se ovakve stvari događaju. Problemi u psihijatrijskim bolnicama nisu od jučer i ovo nisu izolirani slučajevi. Riječ je o sustavu koji zahtijeva temeljite promjene!''.