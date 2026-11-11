Saborski zastupnik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) i bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Igor Peternel na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru oštro je osudio okolnosti tragične smrti mladića u psihijatrijskoj bolnici Jankomir, zatraživši hitnu smjenu ravnateljice i Upravnog vijeća te temeljitu reviziju sustava psihijatrijskih bolnica u Hrvatskoj.
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''Prije svega želim izraziti sućut obitelji tragično preminulog mladića. Sram me što kao saborski zastupnik djelujem u vremenu u kojem je moguće da se ovakve stvari događaju. Danas sam pogledao kompletnu snimku, za koju su se intenzivno trudili da ne izađe u javnost. Ono što sam vidio duboko me potreslo. Neću dopustiti da ovo bude još jedna hrvatska tema koja će trajati tri dana, a zatim pasti u zaborav'', poručio je Peternel.
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Naglasio je kako se ovaj slučaj ne može promatrati kao izolirani incident, nego kao upozorenje na ozbiljne i dugogodišnje probleme unutar zdravstvenog sustava: ''Ovo nije izolirani slučaj. Ovo je sustav! Još dok sam radio u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava, suočavali smo se s pritužbama na divljačko postupanje prema pacijentima u psihijatrijskim bolnicama. Znali smo da problem postoji. Upravo su takve situacije najosjetljiviji dio rada psihijatrijskih ustanova i upravo je zato odgovornost njihovih uprava golema. Ravnateljica nije smjela dopustiti da se u bolnici zapošljavaju ljudi koji će se iživljavati nad najranjivijim pacijentima, uvjereni da njihovo postupanje nikada neće izaći na svjetlo dana''.
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Posebno je problematizirao izostanak odgovornosti rukovodstva bolnice, istaknuvši da ravnateljica mora odgovarati za organizaciju rada, nadzor zaposlenika i sigurnost pacijenata: ''Gdje je danas odgovornost? Čovjeka su ubili u bolnici. Mladog čovjeka! A ravnateljica je još uvijek na svojoj funkciji. Njezin je posao nadzirati upravo one dijelove sustava u kojima postoji najveći rizik od ovakvih postupanja. Zato ravnateljica mora biti smijenjena momentalno, a zajedno s njom i Upravno vijeće. Ne može se dogoditi ovakva tragedija, a da nitko od odgovornih ne snosi posljedice!''.
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"'Ta bolnica ne djeluje na Marsu, nego u Hrvatskoj"
Posebno je problematizirao izostanak odgovornosti rukovodstva bolnice, povukavši pritom usporedbu s razdobljem socijalizma: ''Jesmo li mi danas u goroj situaciji nego u socijalizmu? U socijalizmu, ako je dijete za vrijeme nastave bilo u školi i pregazio ga automobil, ravnatelj je išao u zatvor. Pa gdje je danas odgovornost? Čovjeka su ubili u bolnici. Mladog čovjeka! A ravnateljica je još uvijek na svojoj funkciji. Njezin je posao nadzirati upravo one dijelove sustava u kojima postoji najveći rizik od ovakvih postupanja. Zato ravnateljica mora biti smijenjena momentalno, a zajedno s njom i Upravno vijeće''.
Osvrnuo se i na odgovornost državne vlasti, upozorivši da je riječ o ustanovi koja djeluje unutar hrvatskog zdravstvenog sustava: ''Ta bolnica ne djeluje na Marsu, nego u Hrvatskoj, kao dio hrvatskog zdravstvenog sustava. Kako je moguće da ministrica ne zna što se ondje događa? Možda nema izravnu mogućnost odlučivanja o svakom zapošljavanju, ali mora znati kako funkcionira sustav kojim upravlja. Umjesto prebacivanja odgovornosti i međusobnih političkih napada, netko napokon mora odgovoriti na pitanje kako je moguće da se ovakve stvari događaju''.
Peternel je u ime DOMiNO-a iznio i konkretne zahtjeve za sustavne promjene, naglasivši kako smjene odgovornih moraju biti tek prvi korak: ''Tražimo hitne smjene, ali na tome nećemo stati. Zahtijevamo kompletnu reviziju sustava psihijatrijskih bolnica, uključujući Vrapče i Ugljan. Mora se utvrditi tko radi u tim ustanovama, kako su ti ljudi zaposleni, kakve kvalifikacije imaju i tko nadzire njihovo postupanje prema pacijentima. Potrebno je izraditi potpuno nove smjernice za postupanje u kriznim situacijama i zaštitu osoba s akutnim psihičkim smetnjama. Sustav treba temeljito očistiti i ponovno izgraditi ondje gdje je zakazao''.
Zaključno je upozorio na prizore sa snimke koji, prema njegovim riječima, otvaraju pitanje odgovornosti svih koji su sudjelovali u događaju ili mu svjedočili: ''Gledamo snimku na kojoj se čovjeka guši jastukom, dok liječnici stoje i gledaju. I nikome ništa! Je li to vama normalno? Meni nije. Ne mogu prihvatiti da je takvo nešto moguće u hrvatskoj bolnici''.
Poručio je kako neće dopustiti da tragedija bude zaboravljena nakon nekoliko dana medijske pozornosti te da će kao saborski zastupnik nastaviti inzistirati na utvrđivanju odgovornosti i provođenju nužnih promjena: ''Neću dopustiti da ovo bude još jedna hrvatska tema koja će trajati tri dana i koja će se zaboraviti. Na ovo ću stalno podsjećati jer se svi zajedno moramo zapitati kako je moguće da se ovakve stvari događaju. Problemi u psihijatrijskim bolnicama nisu od jučer i ovo nisu izolirani slučajevi. Riječ je o sustavu koji zahtijeva temeljite promjene!''.