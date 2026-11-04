Danas posljednji oproštaj od Mate Miše Kovača: Bit će pokopan uz sina Edija

Legendarni hrvatski pjevač Mate Mišo Kovač danas, u srijedu 4. studenoga, bit će pokopan na zagrebačkom groblju Mirogoj, gdje će njegovo posljednje počivalište biti uz sina Edija. Nakon velikog oproštaja u Dalmaciji, obitelj je odlučila da sam pogreb protekne u miru, bez javnog okupljanja i velike ceremonije. Odlazak jednog od najpoznatijih hrvatskih glazbenika izazvao je veliku tugu diljem zemlje. Brojni obožavatelji proteklih su dana odavali počast čovjeku čije su pjesme desetljećima bile neizostavan dio života mnogih generacija.

Dalmacija se oprostila od svoje glazbene legende

Posebno emotivno bilo je jučer na splitskom Poljudu, gdje je organiziran veliki javni ispraćaj u suradnji Hajduka, Torcide i Hrvatske glazbene unije. Za oproštaj je bilo podijeljeno 33 tisuće besplatnih ulaznica, a okupljeni su pjesmom i emocijama odali posljednju počast legendarnom pjevaču. Nakon splitskog ispraćaja pogrebna povorka krenula je kroz Dalmaciju. Njezin put vodio je kroz Kaštela, Trogir i brojna mjesta uz Jadransku magistralu, uključujući Mišin rodni Šibenik, te dalje prema Zadru. Građani su imali priliku još jednom pozdraviti pjevača koji je tijekom karijere ostao snažno povezan sa svojim zavičajem, Hajdukom i Dalmacijom.

Obitelj želi mir i privatnost

Za razliku od javnog oproštaja na Poljudu, današnji pogreb na Mirogoju bit će intiman. Obitelj je izrazila želju da posljednji ispraćaj protekne u privatnosti, a javnost je zamoljena za razumijevanje i poštovanje u ovim teškim trenucima. Posebnu emocionalnu težinu nosi činjenica da će Mišo Kovač počivati uz svojeg sina Edija, čija je smrt obilježila pjevačev privatni život.

Iako će današnji pogreb biti zatvoren za javnost, još jedna prilika za službeno prisjećanje na život i glazbenu ostavštinu velikog pjevača bit će sljedeće srijede, 11. studenoga. Komemoracija je najavljena za 12 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Mate Mišo Kovač preminuo je u subotu, 31. listopada, u Podstrani pokraj Splita, u 86. godini života. Iza sebe je ostavio iznimno bogatu glazbenu karijeru i pjesme koje su postale dio hrvatske glazbene povijesti. Hitovi poput "Proplakat će zora", "Ostala si uvijek ista", "Dalmacija u mom oku" i "Ako me ostaviš" obilježili su desetljeća njegove karijere.