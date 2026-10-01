DANAS POČINJE jesensko izdanje SPLIT SPRINGa u Đardinu

Split Spring, ocotober edition by Staropramen, danas otvara svoja vrata u Đardinu, mjestu na kojem je sve počelo i na kojem su Splićani prvi put upoznali i zavoljeli manifestaciju koja je danas već postala tradicionalni dio gradskog života.

Nakon četiri godine Split Spring vraća se svojim korijenima – u Đardin, jednu od najljepših zelenih oaza u samom centru Splita. Upravo je ovdje započela priča o festivalu zamišljenom kao mjesto susreta, dobre hrane, glazbe, kulture i druženja, otvoreno za sve generacije.

Ovogodišnje jesensko izdanje donosi nikad bogatiji program, a tijekom deset dana Đardin će ponovno živjeti od jutra do večeri uz glazbu, filmove pod zvijezdama, umjetnost, književnost, kreativne radionice, obiteljske sadržaje, i naravno - odličan street food.

Za ovogodišnje izdanje u Đardin stiže ekipa dobro poznatih splitskih ugostitelja koji će tijekom deset festivalskih dana pripremati svoja najpopularnija jela i posebne street food zalogaje. Za gastronomsku ponudu ovr ćr dr godine popbrinuti Artičok i chef Stipe Šušnjara, Maka Maka, Biberon sushi&grill, Misto, Baza*, bistro Toč i Spuddy, dok će za piće i dobru atmosferu biti uz sve navedene tu biti i Gingle Đardin bar. Od sushija, preko poke bowla s piletinom i ananasom, roastbeef sendviča, katsu piletine, komiške pogače, morskih grickalica i čokalica, ćevapa do popularnog punjenog krumpira s raznim prilozima, do tradicionalnih dalmatinskih jela poput pašticade u street food formatu, tortille, bunsi, tacosi - sve to i još puno toga vas čeka za kraj sezone u predivnoj atmosferi Đardina.

Posebno je važno što je lokacija u Đardinu pristupačna i osobama s invaliditetom, čime Split Spring želi omogućiti da u programu i atmosferi manifestacije ravnopravno uživa što veći broj posjetitelja.

Već nakon današnjeg otvorenja slijedi jedan od vrhunaca programa. U petak Split Spring građanima Splita poklanja besplatan koncert TBF-a u Ulici kralja Tomislava, uz večer posvećenu glazbi, druženju i dobro poznatoj splitskoj atmosferi.

Subota donosi program posebno osmišljen za najmlađe i njihove obitelji. U Đardinu će se pod zvijezdama prikazivati „Zootropolis 2“, a kino će funkcionirati po principu „silent kina“. Zvuk filma emitirat će se putem bežičnih slušalica koje će posjetitelji moći besplatno preuzeti uz dokument sat vremena prije početka projekcije.

Nedjelja je Family Day – dan posvećen obiteljima, uz animatorice, facepainting, igru, kreativne aktivnosti i sadržaje za najmlađe.

No program Split Springa ne završava s prvim vikendom. Tijekom cijelog izdanja posjetitelje očekuju filmovi pod zvijezdama, slikarske i kreativne radionice by PeTe, književni program, pub kviz, sadržaji za djecu i obitelji te brojna besplatna događanja, zbog kojih će Đardin tijekom deset dana ponovno postati jedno od glavnih mjesta susreta u centru grada, a čiji program možete pratiti na njihovim društvenim mrežama. Svakodnevno od 20h u Đardinu nastupaju i brojni renomirani glazbenici i DJ-i.

Tu su i Staropamen piknik zona, PeTe chill kutak, Jameson kutak sa stolnim nogometom i igrama, Purina kutak s nagradama za kućne ljubimce kao i svakodnevni Beštie kutak za druženje s kućnim ljubimcima.

Iako je Split Spring tijekom godina rastao, mijenjao se i gostovao na različitim splitskim lokacijama, njegova je ideja ostala ista – stvoriti mjesto na kojem se grad susreće, druži i uživa, od 0 do 100 godina. Ove jeseni priča se vraća na svoj početak. Split Spring vraća se u Đardin – tamo gdje je sve počelo.

Od danas pa sve do 10. listopada, Split ponovno ima svoj Spring – ovaj put u jesenskom izdanju.