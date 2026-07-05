Danas pada odluka? Na Poljudu ključni sastanak o budućnosti Marka Livaje

Četiri dana prije prve europske utakmice u novoj sezoni Hajduk i njegovi navijači, ali i cjelokupna nogometna javnost u iščekivanju je raspleta sage oko Marka Livaje. Na Poljudu se danas treba održati sastanak poslije kojeg bi puno toga trebalo biti jasnije.

Livaja, trener Gonzalo Garcia i sportski direktor Robert Graf trebali bi se naći u klupskim prostorijama kako bi definirali što i kako dalje, u ovoj situaciji koja užasava sve navijače Hajduka i istovremeno zabavlja sve one koji Hajduku ne žele dobro.

Podsjećamo, iza Livaje je niz gafova u proteklih nekoliko tjedana, barem ako je suditi prema onome što je Hajduk komunicirao službenim klupskim kanalima, piše Gol.hr.

Kulminacija serije gafova

Kapetan se nije pojavio na fotografiranju za novi dres, odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 2026./2027., zatim je s još sedmoricom suigrača ostao duže od dozvoljenog proslaviti pobjedu Hrvatske nad Ganom na Svjetskom prvenstvu, a kad im je trener Garcia iduće jutro na treningu odredio kaznu (istrčavanje krugova oko igrališta) Livaja je jedini od tih osam igrača to odbio učiniti, ušavši pritom u žestoki verbalni sukob sa sportskim direktorom Grafom.

Klub je potjerao Livaju s priprema, on se vratio u Split i nije participirao u posljednjoj pripremnoj utakmici u Sloveniji, gdje je Hajduk pobijedio tamošnjeg prvaka Celje pogotkom Michelea Šege.

Dogovor je bio da se Livaja u subotu ujutro pojavi na treningu nakon što se malo ohlade glave te nastavi dalje normalno trenirati s prvom momčadi. On se i pojavio na treningu (dio medija pogrešno je objavio informaciju da uopće nije došao), međutim kad je trener Garcia od njega zatražio da odradi onu kaznu koju je odbio izvršiti na Bledu (ponovno se radilo o trčanju), on je to shvatio kao poniženje, pokupio se i - otišao.

Stoga je za ovu nedjelju zakazan sastanak između njega, Garcije i Grafa kako bi se vidjelo što i kako dalje. Na stolu su sve opcije, a opći je dojam, kako medija tako i navijača i općenito pratitelja hrvatskog klupskog nogometa kako je u ovoj priči neminovan kraj i kako bi za sve strane bilo najbolje da se postigne dogovor o raskidu i stavi točka na ovu priču.

U međuvremenu, momčad Hajduka se nastavlja pripremati za četvrtak kada na Poljud u prvom pretkolu Europske lige stiže slovačka Žilina.