Danas je rođendan Livaji

Marko Livaja danas slavi 33. rođendan, a tim povodom oglasio se i Hajduk. Splitski klub na svojim je službenim kanalima objavio kratku rođendansku čestitku svojoj "desetki" i jednom od igrača koji su obilježili noviju povijest Bijelih.

"Sretan rođendan i sve najbolje želimo našem Marku Livaji", objavio je Hajduk uz rođendanske emotikone i prepoznatljiva crveno-plava srca.

Povratak koji je promijenio Hajduk

Livaja je rođen 26. kolovoza 1993. godine u Splitu, a na Poljud se vratio u veljači 2021. nakon bogate inozemne karijere tijekom koje je nosio dresove Intera, Cesene, Atalante, Empolija, Lugana, Rubina, Las Palmasa i AEK-a.

Njegov povratak vrlo brzo prerastao je u puno više od običnog transfera. Livaja je postao ključni igrač momčadi, kapetan i jedan od simbola nove Hajdukove ere. U prvoj punoj sezoni nakon povratka postigao je čak 28 prvenstvenih pogodaka i postao najbolji strijelac lige, pritom srušivši klupski rekord star još od vremena legendarnog Lea Lemešića.

Dva Kupa i brojke za pamćenje

S Livajom kao glavnim igračem Hajduk je osvojio dva uzastopna Hrvatska kupa, 2022. i 2023. godine. Dvije sezone zaredom bio je i najbolji strijelac HNL-a, a u sezoni 2022./23. uz 19 prvenstvenih pogodaka imao je i 13 asistencija. Prema aktualnim podacima koje objavljuje sam Hajduk, Livaja je u bijelom dresu skupio 213 službenih nastupa, 107 pogodaka i 61 asistenciju.

Više od pet godina nakon povratka kući njegova era na Poljudu i dalje traje. Od igrača koji se početkom 2021. vratio u klub za koji je sam rekao da ga voli, Livaja je izrastao u zaštitno lice jedne čitave generacije Hajduka.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)