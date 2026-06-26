Danas je posljednji dan za prijavu na ljetnom roku: Glazbena škola Josipa Hatzea otvorila upis u pripremne i srednjoškolske programe za školsku godinu 2026./2027.

U petak, 26. lipnja, posljednji je dan za prijavu na upise u pripremne i srednjoškolske programe Glazbene škole Josipa Hatzea na ljetnom roku za školsku godinu 2026./2027. Prijave se podnose putem sustava srednje.e-upisi.hr.

Pripremni programi namijenjeni su učenicima koji nisu pohađali osnovnu glazbenu ili plesnu školu, a žele nastaviti svoje obrazovanje u području glazbene ili plesne umjetnosti. Kandidati se mogu prijaviti za pripremne programe iz flaute, oboe, klarineta, trube, trombona, saksofona, udaraljki, harfe, solo pjevanja, teorijskog smjera, tube, kontrabasa i mandoline te za pripremni program klasičnog baleta. Pravo upisa imaju učenici do navršenih 15 godina života, uz iznimke za pojedina zanimanja sukladno uvjetima natječaja.

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Učenicima koji su završili osnovnu ili pripremnu glazbenu, odnosno baletnu školu, dostupni su programi srednje glazbene i plesne škole kroz temeljni općeobrazovni program ili paralelni program uz pohađanje druge srednje škole. U školskoj godini 2026./2027. otvoreni su upisi u programe za zanimanja gitarista, pjevača, violinista, violončelista, kontrabasista, klavirista, orguljaša, udaraljkaša, flautista, saksofonista, klarinetista i teorijskog smjera te program plesača klasičnog baleta.

Glazbena škola Josipa Hatzea već više od stoljeća obrazuje mlade glazbenike i plesače, pružajući učenicima kvalitetno umjetničko obrazovanje, mogućnost nastupanja na velikim pozornicama, natjecanjima i međunarodnim projektima te pripremu za nastavak obrazovanja i profesionalnu umjetničku karijeru.

Pozivamo sve zainteresirane učenike i roditelje da iskoriste ovu priliku za prijavu i postanu dio Hatzeove umjetničke obitelji.

Sve informacije o uvjetima upisa, rokovima i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnoj stranici www.gsjh.hr, a dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte glazbena.hatze@gmail.com.