Danas je otvoren OP HOP u Mall of Splitu: Najmodernija dječja igraonica za dan ispunjen zabavom

Najmodernija dječja igraonica donosi svijet u kojem mašta nema granica, a svaka igra postaje nova avantura. Šarenilo, vesela atmosfera i raznovrsne atrakcije pozivaju djecu da se prepuste zabavi, upoznaju nove prijatelje i uživaju u danu ispunjenom smijehom. Softplay, mega napuhanac i trampolini samo su dio doživljaja koji OP HOP čine nezaobilaznom postajom obiteljskog posjeta Mall of Splitu.

Dok planirate shopping, kino ili zajednički izlazak, u svoj obiteljski raspored od sada možete uvrstiti i novu dozu dječjeg veselja. Jer najljepše avanture počinju igrom, a upravo je igra u središtu svega što OP HOP donosi svojim malim posjetiteljima.

Njihov dan. Njihova vrsta zabave.

Posebno mjesto u ponudi zauzimaju rođendanske proslave osmišljene prema različitim interesima slavljenika. Za igru i druženje tu je Basic paket po cijeni od 220 eura, male ljubitelje sporta čeka Nogomet za 250 eura, a pustolove Laser tag za 260 eura. Za djecu koja svoj veliki dan žele pretvoriti u posebnu priču dostupno je i sedam tematskih proslava: Spa party, Slime party, Art party, Mali slastičari, Treasure hunt, Karaoke i STEM party, svaka po cijeni od 330 eura. Od kreativnog izražavanja i slatkih kreacija do potrage za blagom, pjevanja i istraživanja – svaki slavljenik može odabrati zabavu po svojoj mjeri.

Sve proslave traju dva sata, a navedene cijene vrijede za do deset djece, uz doplatu od 12 eura za svako dodatno dijete. Svaki paket uključuje tortu i svjećicu, pizzu, grickalice, negazirane sokove i vodu, party pribor, digitalnu pozivnicu i vodstvo animatora. Uključeno je i korištenje atrakcija – Softplaya, mega napuhanca i trampolina – te zajednička fotografija i magnet sa zajedničkom fotografijom kao uspomena za doma.

Nova igraonica. Bezbroj mogućnosti za igru, dječje avanture i rođendane koji se pamte.

Za više informacija i rezervacije javite se na 099 386 3552 ili e-mailom na igraonica@ophop.hr. Više o igraonici i ponudi pronađite na ophop.hr.