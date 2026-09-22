Danas je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama: 86 posto žrtava nasilja u obitelji su žene

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se u Hrvatskoj obilježava 22. rujna, Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na važnost pravodobnog prepoznavanja nasilja i dostupnosti pomoći ženama koje ga proživljavaju. Podaci za prošlu godinu pokazuju da su čak 86 posto žrtava kaznenog djela nasilja u obitelji bile žene.

Nasilje, upozoravaju iz Nacionalnog pozivnog centra, ne počinje nužno fizičkim napadom. Kontrola, prijetnje, ponižavanje, izoliranje od obitelji i prijatelja, stvaranje ekonomske ovisnosti i osjećaja straha također mogu biti dio nasilnog odnosa.

Upravo zato važno je omogućiti ženama da pomoć potraže i onda kada još nisu spremne prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju. Prema podacima NPC-a, žene su tijekom 2025. činile 74,6 posto, odnosno gotovo tri četvrtine svih osoba koje su se obratile njihovoj liniji.

„Zašto nije otišla?“ nije pravo pitanje

Iz Nacionalnog pozivnog centra posebno upozoravaju na čestu reakciju okoline prema ženama koje dugo ostaju u nasilnim odnosima.

Odlazak, ističu, nije ni jednostavan ni trenutačan proces. Strah od počinitelja, financijska ovisnost, zajednička djeca, nedostatak podrške obitelji i okoline te neizvjesnost oko budućnosti samo su neki od razloga zbog kojih žrtva može dugo ostati u nasilnom odnosu.

Zbog toga poručuju da pitanje „Zašto nije otišla?“ treba zamijeniti pitanjem „Što joj je potrebno da bi bila sigurna?“

„Naš je zadatak saslušati, informirati i pružiti podršku bez osuđivanja“, navode iz Centra te podsjećaju kako odgovornost za nasilje uvijek pripada osobi koja ga čini.

Pomoć dostupna 24 sata dnevno

Nacionalni pozivni centar dostupan je na besplatnom i anonimnom broju 116 006, 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, uključujući vikende i blagdane.

Pomoć je dostupna pozivateljima iz cijele Hrvatske na hrvatskom i engleskom jeziku. Osobe koje se jave mogu dobiti emocionalnu podršku, informacije o svojim pravima i mogućnostima te podatke o institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti za daljnju pomoć.

Iz Centra naglašavaju da ih mogu nazvati osobe koje trenutačno doživljavaju nasilje, one koje su ga doživjele u prošlosti, ali i ljudi zabrinuti za nekoga u svojoj okolini.

„Ponekad prvi korak nije velika odluka. Ponekad je prvi korak jednostavno razgovor“, poručuje Maja Štahan, koordinatorica linije 116 006.