Danas je Međunarodni dan sepse: splitski infektolozi upozoravaju na opasnost i važnost prevencije

Liječnici Klinike za infektologiju KBC-a Split tim su povodom pripremili edukativni video u kojem objašnjavaju što je sepsa, kako se prepoznaje i dijagnosticira te koje su najučinkovitije preventivne mjere

Međunarodni dan sepse obilježava se 13. rujna diljem svijeta kako bi se podigla svijest o ovoj teškoj i po život opasnoj bolesti.

Liječnici Klinike za infektologiju KBC-a Split tim su povodom pripremili edukativni video u kojem objašnjavaju što je sepsa, kako se prepoznaje i dijagnosticira te koje su najučinkovitije preventivne mjere.

Stručnjaci naglašavaju da je rano prepoznavanje simptoma i pravodobno liječenje ključno za uspješan ishod, a građane pozivaju na informiranje i odgovorno postupanje kod svake sumnje na infekciju.

