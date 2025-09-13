Danas je Međunarodni dan sepse: splitski infektolozi upozoravaju na opasnost i važnost prevencije

Međunarodni dan sepse obilježava se 13. rujna diljem svijeta kako bi se podigla svijest o ovoj teškoj i po život opasnoj bolesti.
Liječnici Klinike za infektologiju KBC-a Split tim su povodom pripremili edukativni video u kojem objašnjavaju što je sepsa, kako se prepoznaje i dijagnosticira te koje su najučinkovitije preventivne mjere.
Stručnjaci naglašavaju da je rano prepoznavanje simptoma i pravodobno liječenje ključno za uspješan ishod, a građane pozivaju na informiranje i odgovorno postupanje kod svake sumnje na infekciju.
Moja reakcija na članak je...
1
1
0
0
0
0
0