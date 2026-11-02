Danas je Dušni dan: Znate li zašto se obilježava i po čemu se razlikuje od blagdana Svih svetih?

Danas, 2. studenoga, obilježava se Dušni dan, poznat i kao Spomen svih vjernih mrtvih. Dan je to posvećen molitvi, sjećanju i zahvalnosti za sve naše pokojne, osobito za članove obitelji, prijatelje i drage ljude koji su ostavili neizbrisiv trag u našim životima.

Nakon blagdana Svih svetih, koji se obilježava 1. studenoga, Katolička crkva danas se posebno spominje svih vjernih mrtvih. Dok je blagdan Svih svetih posvećen svima koji su postigli nebesku slavu, Dušni dan dan je molitve za pokojne.

Diljem Hrvatske, pa tako i Dalmacije, građani ovih dana obilaze groblja, pale svijeće, polažu cvijeće i u tišini se prisjećaju svojih najmilijih. Groblja su ispunjena svjetlošću lampiona, a svaki zapaljeni plamen simbolizira ljubav, uspomenu i povezanost koja ne prestaje smrću.

Dan molitve, sjećanja i nade

Dušni dan u katoličkoj tradiciji ima posebno duhovno značenje. Vjernici mole za duše pokojnika, osobito za one za koje vjeruju da prolaze kroz čišćenje prije ulaska u nebesku slavu.

U crkvama se služe svete mise za pokojne, a vjernici se okupljaju u zajedničkoj molitvi. Običaj obilježavanja Dušnog dana u zapadnoj Crkvi posebno se proširio od 11. stoljeća, a povezuje se sa svetim Odilonom, opatom samostana Cluny.

Oni koje volimo nikada ne odlaze iz naših srca

Za mnoge je Dušni dan mnogo više od vjerskog običaja. To je dan kada uspomene postaju posebno snažne, kada se prisjećamo glasova koje više ne čujemo, zagrljaja koji nam nedostaju i trenutaka koje bismo željeli još jednom proživjeti.

Neki će danas zastati pred grobom svojih roditelja, drugi će zapaliti svijeću za dijete, brata, sestru, supružnika ili prijatelja. Mnogi će se prisjetiti onih čiji grobovi nisu blizu, ali čije uspomene nose u srcu.

U Dalmaciji je običaj obilaska groblja duboko ukorijenjen u obiteljsku i vjersku tradiciju. Obitelji se okupljaju, uređuju posljednja počivališta svojih pokojnika i prenose mlađim generacijama uspomene na one kojih više nema.

Dušni dan podsjeća nas da ljubav ne prestaje odlaskom voljene osobe. Ona nastavlja živjeti u sjećanjima, obiteljskim pričama, fotografijama i malim svakodnevnim trenucima koji nas iznova podsjete na one koje smo izgubili.

Danas zato zastanimo barem na trenutak. Zapalimo svijeću, izgovorimo molitvu ili se jednostavno u tišini prisjetimo nekoga tko nam nedostaje.

Jer ljudi koje smo voljeli možda više nisu uz nas, ali zauvijek ostaju dio nas.