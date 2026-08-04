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Danas je blagdan svetog Arnira. Kod Splita postoji izvor kojem se pripisuju čudotvorne moći. Znate li gdje se nalazi?

Na blagdan svetog Arnira prisjećamo se čudesne predaje

Danas se prisjećamo svetog Arnira, splitskog suzaštitnika čiji je život povezan s jednom od najzanimljivijih predaja splitskog kraja. Nedaleko od Splita, pod Mosorom, nalazi se crkvica posvećena ovom svecu, a uz nju se veže priča o vodi kojoj narod stoljećima pripisuje ljekovita svojstva.

Znate li da se pored Splita krije ljekovita voda? Legenda kaže da su ljudi ozdravljali zahvaljujući ovom svecu, a narod ovoj vodi pripisuje čudotvorne moći

Sveti Arnir, odnosno Rajnerije, bio je splitski nadbiskup u 12. stoljeću. Prema predaji, stradao je mučeničkom smrću na području Mutograsa, a njegovo štovanje ostalo je snažno prisutno među vjernicima.

Posebno mjesto u narodnoj predaji zauzima crkvica svetog Arnira u Dubravi, gdje se nalazi kamen za koji se vjeruje da je povezan s njegovim posljednjim trenucima. Prema predaji, iz tog kamena izvire voda koja poput suza kvasi mjesto gdje je svetac klečao, a mnogi su joj kroz povijest pripisivali posebnu, gotovo čudotvornu snagu.

4 18 crkva sv arnira dubrava 19
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Brojni hodočasnici stoljećima su posjećivali ovo mjesto, moleći zagovor svetog Arnira i tražeći pomoć u raznim životnim nevoljama. Danas je priča o njemu dio bogate duhovne i kulturne baštine splitskog kraja.

 Skriveno mjesto nadomak Splita i dalje čuva svoju legendu – o svecu, vodi i vjeri koja se prenosi generacijama.

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