Danas je blagdan svetog Arnira. Kod Splita postoji izvor kojem se pripisuju čudotvorne moći. Znate li gdje se nalazi?

Danas se prisjećamo svetog Arnira, splitskog suzaštitnika čiji je život povezan s jednom od najzanimljivijih predaja splitskog kraja. Nedaleko od Splita, pod Mosorom, nalazi se crkvica posvećena ovom svecu, a uz nju se veže priča o vodi kojoj narod stoljećima pripisuje ljekovita svojstva.

Sveti Arnir, odnosno Rajnerije, bio je splitski nadbiskup u 12. stoljeću. Prema predaji, stradao je mučeničkom smrću na području Mutograsa, a njegovo štovanje ostalo je snažno prisutno među vjernicima.

Posebno mjesto u narodnoj predaji zauzima crkvica svetog Arnira u Dubravi, gdje se nalazi kamen za koji se vjeruje da je povezan s njegovim posljednjim trenucima. Prema predaji, iz tog kamena izvire voda koja poput suza kvasi mjesto gdje je svetac klečao, a mnogi su joj kroz povijest pripisivali posebnu, gotovo čudotvornu snagu.

Brojni hodočasnici stoljećima su posjećivali ovo mjesto, moleći zagovor svetog Arnira i tražeći pomoć u raznim životnim nevoljama. Danas je priča o njemu dio bogate duhovne i kulturne baštine splitskog kraja.

Skriveno mjesto nadomak Splita i dalje čuva svoju legendu – o svecu, vodi i vjeri koja se prenosi generacijama.