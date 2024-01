Danas je blagdan sv. Vinka. Ako je vjerovati pučkim poslovicama, bit će dobra godina za vinogradare

Uzbudljiv kraj siječnja donosi blagdan svetog Vinka. Vinogradari ceremonijom prvog rezanja trsa obilježavaju početak nove vinogradarske godine. Prilika je to za druženje i veselje pa se ovog vikenda zagorskim bregima orila pjesma. U Klanjcu je slavlje počelo jutros.

Proslava Vincekova u Klanjcu počela je blagoslovom župnika, patera Brgleza.

- Sišao na ove vinograde, na sve naše vinogradare i sve prijatelje dobroga vina i dobre kapljice, poželio je svećenik blagoslivljajući vinograd.

- Ti koji puniš naše čaše – okrijepi nas, ti koji ponekad mutiš naše glave – okrijepi nas, čuje se pjesma okupljenih.

Uz puno veselja, smijeha i obaveznu okrjepu, ceremonijal je brzo došao i do svog najvažnijeg dijela – prve rezidbe trsova.

- Kad mi obrežemo trs, dva, tri, stavimo po tri grančice na sobnu temperaturu i one nam pokazuju na proljeće kakva bi trebala biti rodna godina, pojasnio je za HRT domaćin proslave Ivan Petrišić Keko.

Da bude što rodnija, trsovi se kite slaninom i kobasicama i zalijevaju vinom. Što su bolje kobasice, to će biti bolje grožđe.

- Zato mi niti ne štedimo na kobasicama, neka budu tvrde, debele i duge, neka bude i berba dobra, nastavio je Ivan.

A prema starim vjerovanjima, ova je vinogradarska godina dobro počela.

- Imate jednu krilaticu: "dok vani sunce jako peče, u bačvama obilno vino poteče". Znači, imamo sunce, tako da je prva pretpostavka riješena, objasnio je Igor Jambrešić, predsjednik Udruge vinogradara i vinara A. Mihanović.

Do kraja vinogradarske sezone i novoga vina, vinogradare očekuje puno posla. No, on počinje od sutra. Danas je najvažnije družiti se, počastiti i veseliti s prijateljima.