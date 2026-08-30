Danas je 19. godišnjica Kornatske tragedije: Dvanaest vatrogasaca otišlo je na rutinsku intervenciju i nikada se nije vratilo

Danas se navršava 19 godina od Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Tog kobnog 30. kolovoza 2007. godine skupina od 13 vatrogasaca krenula je gasiti požar trave i niskog raslinja na otoku Kornatu. Dvanaestorica su izgubila život, a jedini preživjeli bio je Frane Lučić.

Hrvatska se danas prisjeća Dine Klarića, Ivice Crvelina, Ivana Marinovića, Marka Stančića, Gabrijela Skočića, Hrvoja Strikomana, Tomislava Crvelina, Ante Crvelina, Josipa Lučića, Karla Ševerdije, Marinka Kneževića i Ante Juričeva-Mikulina. Bili su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Šibenik te dobrovoljnih vatrogasnih društava Tisno i Vodice.

Među stradalima bila su i dvojica maloljetnika.

Šestorica su preminula na Kornatu, šestorica u bolnicama

Šestorica vatrogasaca – Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabrijel Skočić i Hrvoje Strikoman – život su izgubila na Kornatu.

Još sedmorica teško ozlijeđenih prevezena su na liječenje. U danima nakon tragedije preminuli su Ante Crvelin, Tomislav Crvelin, Marinko Knežević, Josip Lučić, Karlo Ševerdija i Ante Juričev-Mikulin.

Jedini koji je preživio bio je tada 23-godišnji Frane Lučić, koji je zadobio teške opekline.

Ni 19 godina poslije nema konačnog odgovora

Gotovo dva desetljeća poslije tragedije i dalje nema konačnog odgovora na pitanje što je točno dovelo do stradavanja vatrogasaca.

Tijekom godina iznesene su različite teorije i stručna objašnjenja, među kojima eruptivni požar, izgaranje plinske smjese i požar s eruptivnim efektom. Obitelji dijela stradalih godinama su ukazivale i na mogućnost povezanosti tragedije s kerozinom iz helikoptera, no sudovi su tu mogućnost isključili.

Bivšem šibensko-kninskom županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici sudilo se zbog tragedije, ali je nakon dva suđenja pravomoćno oslobođen. Ni nakon 19 godina nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu intervenciju.

Danas počast diljem Hrvatske

Na mjestu stradavanja na Kornatu danas se tradicionalno okupljaju obitelji, prijatelji, kolege vatrogasci i predstavnici institucija kako bi odali počast dvanaestorici poginulih.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izdao je zapovijed prema kojoj će se danas u 15:24 sati u vatrogasnim postrojbama diljem Hrvatske postrojiti vatrogasci i vozila. Točno u 15:25 sati na jednu minutu bit će uključene svjetlosne i zvučne signalizacije u znak počasti poginulim hrvatskim vatrogascima, a posebno kornatskim herojima.

U Vodicama je obilježavanje počelo već jučer osmim Memorijalnim Fire Combatom "Srce kornatsko", na koji su stigli vatrogasci iz Hrvatske i inozemstva. Danas će u 9 sati u župnoj crkvi sv. Križa biti služena misa, a predviđen je i odlazak na mjesto stradavanja u uvali Šipnata na Velikom Kornatu.

Devetnaest godina prošlo je od dana koji je zauvijek obilježio hrvatsko vatrogastvo. Dvanaest imena i dalje ostaju simbol jedne od najvećih hrvatskih tragedija – i pitanja na koja njihove obitelji još čekaju konačne odgovore.