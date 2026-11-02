Danas istječe rok: Na Turskoj kuli sprema se zahvat od gotovo 30 milijuna eura. Što će biti s parkom i drevnom splitskom crkvom?

Jedan od najvećih najavljenih prometnih zahvata u Splitu ulazi u novu fazu. Danas, 2. studenoga, istječe rok za prethodno savjetovanje u postupku javne nabave za projektiranje i izgradnju Park & Ride intermodalnog čvorišta Turska kula, projekta čija je procijenjena vrijednost čak 29.206.332,40 eura bez PDV-a.

Investitor je gradska tvrtka Split parking, a projektni partner Grad Split. Na prostoru Turske kule planira se izgradnja velike garaže sa 620 parkirališnih mjesta, ali i prometne infrastrukture koja bi trebala omogućiti jednostavniji prelazak s automobila na javni gradski prijevoz.

Međutim, dok se priprema postupak nabave za ovo veliko ulaganje, istodobno traje javna rasprava o urbanističkoj budućnosti Turske kule i njezina kontaktnog područja. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja još nije usvojen, a građani imaju pravo dostavljati primjedbe sve do 9. studenoga.

Riječ je o prostoru koji nije važan samo zbog prometa i parkiranja. Upravo se ondje nalazi i jedna od najvrjednijih ranosrednjovjekovnih crkava u Splitu, crkva sv. Trojice, oko koje je najavljeno uređenje arheološkog parka.

Garaža sa 620 mjesta, pet etaža i novom prometnom infrastrukturom

Prema službenim informacijama Split parkinga, buduće intermodalno čvorište gradit će se prema modelu design & build, odnosno projektiranje i izvođenje radova bit će objedinjeni u jednom postupku javne nabave.

Odabrano idejno rješenje izradio je splitski arhitektonski ured Prostorne taktike. Garaža bi trebala imati dvije podzemne i tri nadzemne etaže, uz nastojanje da se objekt uklopi u konfiguraciju postojećeg terena.

Od ukupno 620 parkirališnih mjesta, prema ranije objavljenom opisu projekta, 31 mjesto predviđeno je za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. U sklopu kompleksa planiraju se i autobusno stajalište, prostor za kratkotrajno zaustavljanje, 20 taksi stajališta te mjesta za 50 bicikala i romobila.

Predviđeni su i sanitarni čvorovi, mobilno reciklažno dvorište te prostori za dodatne sadržaje.

Osnovna je ideja takozvanog sustava Park & Ride omogućiti vozačima da automobil ostave na jednom mjestu, a putovanje prema središtu Splita nastave drugim oblikom prijevoza.

U gradskoj tvrtki očekuju da bi takav sustav mogao pridonijeti smanjenju prometnih gužvi. Ipak, stvarni učinak ovisit će o tome koliko će javni prijevoz biti dostupan, brz i pouzdan te hoće li cijene parkiranja i prijevoza građanima biti dovoljno privlačne.

Ranije se spominjalo 15 milijuna eura. Što se promijenilo?

Posebno je zanimljiva promjena u javno predstavljenoj vrijednosti projekta.

Na službenim stranicama Split parkinga u opisu projekta objavljenom u listopadu 2025. godine navodilo se da je riječ o investiciji vrijednoj oko 15 milijuna eura. U aktualnoj objavi od 25. listopada 2026. procijenjena vrijednost javne nabave za projektiranje i izgradnju intermodalnog čvorišta iznosi 29,2 milijuna eura bez PDV-a.

Razlika između ranije spomenute investicije i sadašnje procjene značajna je, no za zaključak o stvarnom poskupljenju potrebno je utvrditi jesu li oba iznosa obuhvaćala potpuno jednak opseg projekta, istu razinu pripremljenosti dokumentacije i jednake troškove.

Dodatno treba uzeti u obzir da je sadašnji iznos procijenjena vrijednost nabave, a ne konačna ugovorena cijena.

Upravo je objašnjenje promjene procijenjene vrijednosti jedno od važnih pitanja na koja bi javnost trebala dobiti odgovor.

Prethodno savjetovanje vodi se pod evidencijskim brojem VN-25/26. Nakon njegova završetka Split parking treba razmotriti pristigle primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata, objaviti izvješće te pokrenuti otvoreni postupak javne nabave.

Kriterij odabira bit će ekonomski najpovoljnija ponuda. To znači da izvođač još nije izabran, radovi nisu ugovoreni, a poznati iznos nije konačna cijena projekta.

Dok se priprema nabava, građani još mogu utjecati na izgled cijelog prostora

Turska kula nije samo buduće parkiralište. Dalmacija Danas već je izvijestila o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Turska kula s kontaktnim područjem”, koja je započela 8. listopada i traje do 9. studenoga.

Obuhvaćen je prostor između Ulice Hrvatske mornarice, Zrinsko-frankopanske ulice, Puta Supavla i sportskog kompleksa Park mladeži.

Planom se razmatra buduća organizacija zelenih i javnih površina, prometne infrastrukture, sportskih sadržaja te mogućnosti nove stambene i poslovne gradnje. Posebno su zanimljivi zahvati uz Put Supavla i povezivanje toga dijela grada s okolnim prometnicama.

Upravo se zato otvara pitanje kako će se nova garaža i njezina prometna infrastruktura uklopiti u konačno urbanističko rješenje, koje još prolazi postupak javne rasprave.

Paralelno odvijanje dvaju postupaka samo po sebi ne znači da postoji nepravilnost, ali je važno razjasniti može li eventualna izmjena urbanističkog plana utjecati na projekt, njegove tehničke uvjete ili planiranu vrijednost nabave.

Građani koji žele iznijeti mišljenje o budućem izgledu prostora još imaju vremena. Dokumentaciju mogu pregledati u prostorijama Gradske uprave na Obali kneza Branimira 17, radnim danom od 8 do 15 sati, a pisane primjedbe mogu poslati i elektroničkom poštom na pisarnica@split.hr.

Primjedbe moraju sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja te biti dostavljene najkasnije 9. studenoga 2026.

Što će biti s iznimno vrijednom crkvom sv. Trojice?

Posebnu dimenziju budućem uređenju Turske kule daje crkva sv. Trojice, jedan od najznačajnijih splitskih ranosrednjovjekovnih spomenika.

Dalmacija Danas u kolovozu je objavila veliku reportažu o ovoj vrijednoj, ali godinama zapuštenoj crkvi i mogućnosti njezina uključivanja u budući arheološki park.

Arheologinja Maja Petrinec, muzejska savjetnica Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, tada nam je objasnila iznimnu vrijednost građevine šesterolisnog tlocrta, koja pripada među najbolje očuvane spomenike svojega tipa.

Najstariji pisani spomen imena crkve potječe iz 11. stoljeća, kada se u povijesnim izvorima pojavljuje naziv Terra Trinitatis. Arheološki nalazi upućuju i na postojanje starije antičke građevine na tom prostoru.

Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić potvrdila je tada za naš portal da Grad planira uređenje arheološkog parka te da je Arheološki muzej iskazao spremnost za sudjelovanje u istraživanju i prezentaciji nalazišta.

Istodobno je upozorila da ostvarenje te zamisli ovisi o donošenju urbanističkog plana.

To je i danas jedno od važnijih otvorenih pitanja: kako će se budući arheološki park povezati sa zelenim površinama, prometnom infrastrukturom i planiranom novom gradnjom?

Za građane Splita posebno je važno da prostor oko crkve ne bude promatran samo kao preostala površina između novih građevinskih zahvata, nego kao vrijedna povijesna i javna cjelina čije uređenje zahtijeva odgovarajuće konzervatorske uvjete.

Sljedeći korak: Izvješće o primjedbama i konačna dokumentacija

Danas završava jedna faza pripreme velike investicije, no pred projektom Turske kule ostaje još niz postupaka.

Split parking nakon prethodnog savjetovanja treba objaviti izvješće o pristiglim primjedbama i pripremiti otvoreni postupak javne nabave. Istodobno se nastavlja postupak donošenja urbanističkog plana, o kojem će konačnu odluku donijeti Gradsko vijeće Splita.

Među ključnim pitanjima ostaju način financiranja projekta, konačna vrijednost radova, dinamika izgradnje, odnos prema postojećim zelenim površinama te budući sustav naplate i povezivanja parkiranja s javnim prijevozom.

U pripremi je i drugo veliko intermodalno čvorište, ono na Lovrincu, gdje se planiraju 723 parkirališna mjesta. Prema najavi Split parkinga, postupak javne nabave za taj projekt trebao bi biti pokrenut do kraja godine.

Turska kula tako postaje dio šireg pokušaja promjene prometne slike Splita. No konačan uspjeh toga koncepta neće se mjeriti samo brojem izgrađenih parkirališnih mjesta, nego i time koliko će javni novac pridonijeti smanjenju gužvi, očuvanju zelenila i stvaranju kvalitetnijeg prostora za svakodnevni život građana.

Pred Splićanima su sada dva važna datuma: 2. studenoga, kada završava prethodno savjetovanje o nabavi vrijednoj 29,2 milijuna eura, i 9. studenoga, do kada još mogu dostavljati primjedbe na urbanistički plan buduće Turske kule.