Danas igra Hajduk. Evo gdje gledati utakmicu

Hajduk danas od 16:30 gostuje kod Vardarca u utakmici šesnaestine finala Hrvatskog kupa. Splitska momčad u susret ulazi nakon niza pozitivnih rezultata, a trener Gonzalo Garcia trebao bi ponovno pružiti priliku igračima koji su dosad imali manju minutažu. Prijenos utakmice je na kanalu MAXSport 1.

Hajdukov pobjednički niz započeo je protiv Rakówa u Poljskoj, gdje je izboren plasman u Konferencijsku ligu. Uslijedile su uvjerljive pobjede protiv Lokomotive i Rudeša, dok je prethodno svladan i Osijek, unatoč čak devet promjena u početnom sastavu.

Sličan pristup očekuje se i protiv Vardarca, budući da Hajduk već u nedjelju na Poljudu dočekuje Slaven Belupo u prvenstvu. Garcia će tako imati priliku odmoriti dio standardnih prvotimaca i provjeriti igrače koji čekaju svoju priliku.

Vardarac treći u svojoj ligi

Vardarac je nakon tri odigrana kola trećeplasirana momčad 3. NL Istok. Ispred njega nalaze se Tomislav iz Donjih Andrijevaca i Tomislav iz Cerne, dok su na začelju nekadašnji prvoligaši Marsonia i Belišće.

Hajduk je, s druge strane, nakon šest kola vodeća momčad SuperSport HNL-a s 13 bodova, koliko ima i Dinamo, koji je odigrao utakmicu manje.

Parovi šesnaestine finala Hrvatskog kupa

8. rujna

16:30 Vardarac – Hajduk

17:30 Zagorec Krapina – Istra 1961

9. rujna

16:30 Bedem Ivankovo – Dinamo

16:30 Hrvatski dragovoljac – Slaven Belupo

16:30 Uskok – Gorica

16:30 Segesta – Osijek

16:30 Tomislav – Lokomotiva

16:30 Zagora – Varaždin

16:30 Slavonija Požega – Oriolik

16:30 Vukovar 1991 – Cibalia

17:30 Orijent – Mladost Ždralovi

20:00 Koprivnica – Rudeš

15. rujna

16:30 Bjelovar – Karlovac 1919

16. rujna

16:30 Vrbovec – Rijeka

16:30 Kustošija – BSK Bijelo Brdo