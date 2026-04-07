Danas igra Hajduk

Hajduk danas s početkom u 18 sati igra protiv Istre 1961 na Aldo Drosini okviru 28. kola SuperSport HNL.

Bijeli uoči ovog susreta drže drugo mjesto prvenstvene tablice s osvojena 53 boda, deset manje od vodećeg Dinama i 15 više od trećeplasirane Rijeke. U posljednjem susretu odigranom prije reprezentativne pauze Hajduk je na Gradskom vrtu u Osijeku svladao Vukovar 1991 s visokih 6:0.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon te utakmice ukupno devetorica igrača otputovala su u svoje nacionalne selekcije u čijim su utakmicama aktivno sudjelovali pa trener Gonzalo Garcia nije mogao računati na njih u trenažnom procesu koji se odvijao u proteklom razdoblju. Istru 1961 vodi španjolski stručnjak Oriol Riera te njegova momčad u ovom trenutku zauzima peto mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 36 bodova. U posljednjem kolu na domaćem su terenu svladali Varaždin rezultatom 2:1.

Bit će ovo ujedno i posljednji ogled Hajduka i Istre 1961 u ovoj sezoni, a u protekla tri Bijeli su upisali dvije pobjede dok je momčad iz Pule slavila jednom. Na otvaranju prvenstva u kolovozu Hajduk je na Poljudu slavio s 2:1, zatim je u listopadu u Puli bilo 3:0 za Bijele, a u posljednjem ogledu u siječnju na Poljudu pobijedila je Istra 1961 rezultatom 2:1.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Stipe Brajković iz Šibenika, a četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba.