Danas i sutra zatvara se dio važne državne ceste u Dalmaciji: Vozače čeka veliki obilazak, evo detalja

Zbog izvanrednih radova na održavanju, danas i sutra na snazi je privremena regulacija prometa na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina. Vozače očekuje potpuno zatvaranje jedne dionice, a promet će se odvijati obilaznim pravcima.

Danas, 26. listopada, i sutra, 27. listopada, u vremenu od 7 do 17 sati, za sav promet bit će zatvorena dionica državne ceste DC1 Gračac – Knin, između mjesta Velika Popina i Otrić.

Razlog zatvaranja su radovi izvanrednog održavanja, zbog kojih prometovanje navedenom dionicom neće biti moguće tijekom predviđenog vremena izvođenja radova.

Evo kojim se pravcem obilazi zatvorena dionica

Za vrijeme zatvaranja promet će se odvijati sljedećim obilaznim pravcem:

Gračac (DC1/DC27) – Obrovac (DC27) – Benkovac (DC56) – Bribirske Mostine (DC56) – Kistanje (DC59) – Oćestovo (DC59) – Knin (DC1).

Isti obilazni pravac vrijedi i za promet u suprotnom smjeru.

Vozačima se savjetuje da na vrijeme planiraju putovanja, računaju na dulje vrijeme vožnje te poštuju privremenu prometnu signalizaciju.