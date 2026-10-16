Danas će se u Trogiru oglasiti sirene. Evo što se događa

Građani Trogira danas bi mogli čuti vatrogasne sirene u blizini Osnovne škole Petar Berislavić na trogirskoj rivi. Ipak, razloga za zabrinutost nema jer je riječ o unaprijed planiranoj vatrogasnoj vježbi evakuacije.
Javna vatrogasna postrojba Trogir najavila je provođenje vježbe u školskom objektu, a aktivnosti su predviđene u dva termina, u 10 i 16 sati.
Vatrogasci će vježbati evakuaciju škole
U vježbi će sudjelovati tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Trogir s jednim vatrogasnim vozilom.
Cilj aktivnosti je uvježbavanje postupaka evakuacije u školskom objektu, odnosno postupanja u situacijama koje bi zahtijevale brzo i organizirano napuštanje zgrade.
Tijekom provedbe vježbe moguće je oglašavanje vatrogasnih sirena, što bi moglo privući pozornost građana i prolaznika na trogirskoj rivi.
Iz vatrogasne postrojbe poručuju: Nema razloga za zabrinutost
Iz JVP-a Trogir unaprijed su obavijestili redakciju o planiranim aktivnostima kako bi građani znali što se događa i kako se zbog zvuka sirena ne bi nepotrebno uznemirili.
Dakle, ako danas u blizini Osnovne škole Petar Berislavić primijetite vatrogasno vozilo ili čujete sirene, riječ je o najavljenoj vježbi evakuacije, a ne o stvarnoj intervenciji.