Danas će se u Trogiru oglasiti sirene. Evo što se događa

Građani Trogira danas bi mogli čuti vatrogasne sirene u blizini Osnovne škole Petar Berislavić na trogirskoj rivi. Ipak, razloga za zabrinutost nema jer je riječ o unaprijed planiranoj vatrogasnoj vježbi evakuacije.

Javna vatrogasna postrojba Trogir najavila je provođenje vježbe u školskom objektu, a aktivnosti su predviđene u dva termina, u 10 i 16 sati.

Vatrogasci će vježbati evakuaciju škole

U vježbi će sudjelovati tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Trogir s jednim vatrogasnim vozilom.

Cilj aktivnosti je uvježbavanje postupaka evakuacije u školskom objektu, odnosno postupanja u situacijama koje bi zahtijevale brzo i organizirano napuštanje zgrade.

Tijekom provedbe vježbe moguće je oglašavanje vatrogasnih sirena, što bi moglo privući pozornost građana i prolaznika na trogirskoj rivi.

Iz vatrogasne postrojbe poručuju: Nema razloga za zabrinutost

Iz JVP-a Trogir unaprijed su obavijestili redakciju o planiranim aktivnostima kako bi građani znali što se događa i kako se zbog zvuka sirena ne bi nepotrebno uznemirili.

Dakle, ako danas u blizini Osnovne škole Petar Berislavić primijetite vatrogasno vozilo ili čujete sirene, riječ je o najavljenoj vježbi evakuacije, a ne o stvarnoj intervenciji.