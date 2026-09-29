Dan žalosti u Pločama zbog tragične smrti Martina Bebića: „Bio je planina dobrote“

U Pločama će srijeda, 30. rujna 2026. godine, biti Dan žalosti povodom tragične smrti sugrađanina Martina Bebića, objavio je Grad Ploče.

Bebić je život izgubio 27. rujna u prometnoj nesreći.

Na Dan žalosti zastave će biti spuštene na pola koplja, a na području Grada Ploča neće se održavati događanja zabavnog karaktera.

Iz Grada su pozvali sugrađane, ustanove, udruge i poslovne subjekte da Dan žalosti obilježe dostojanstveno i u znak poštovanja prema preminulom Martinu i njegovoj obitelji.

„Martin Bebić bio je planina dobrote. Ovo je najmanje što grad koji je volio može učiniti za njega“, poručili su iz Grada Ploča.

Njegovoj obitelji i svima koji su ga poznavali uputili su iskrenu sućut.