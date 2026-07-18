Dan za pamćenje u Brelima: Djeca iz Maestrala uživala u izletu brodom i kupanju

Štićenici splitske i kaštelanske podružnice Dječjeg doma Maestral proveli su nezaboravan četvrtak u Brelima, gdje su uživali u vožnji brodom, kupanju i brojnim ljetnim aktivnostima.

Kako su objavili na službenoj Facebook stranici Dječjeg doma Maestral, za ovaj poseban dan zaslužni su Ivan Filipović te njegovi prijatelji Matija i Kuzma, koji su djeci priuštili bezbrižno druženje ispunjeno smijehom, veseljem i morskim avanturama.

„Veliko hvala Ivanu Filipoviću i njegovim prijateljima Matiji i Kuzmi koji su nam priuštili nezaboravan četvrtak u Brelima! Našoj splitskoj i kaštelanskoj djeci cijeli dan bio je ispunjen vožnjom brodom, kupanjem i drugim uživancijama. Hvala barba Ivane za ovaj bezbrižan dan pun sreće, gušta i dobre zabave“, poručili su iz Dječjeg doma Maestral.

Ovakve geste još jednom pokazuju koliko zajedništvo i dobra volja mogu uljepšati djetinjstvo te stvoriti uspomene koje će djeca dugo pamtiti.