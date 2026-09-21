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Dan splitskog sporta u jednoj minuti: Pogledajte video i provjerite jeste li i vi među onima koje je ulovila kamera

Žnjan je bio velika sportska arena
dani splitskog Sporta djurdjica cavka 13

Treće, dosad najveće izdanje manifestacije „Dan splitskog sporta“ okupilo je stotine obitelji, mladih sportaša i rekreativaca koji su uživali u pravom prazniku sporta na otvorenom.

Više od 25 splitskih klubova pretvorilo je u subotu Žnjan u veliku sportsku arenu. Mališani su iz prve ruke isprobali nogomet, košarku, odbojku, ragbi, borilačke sportove, atletiku i veslanje, roditelji su prikupljali informacije o upisima i treninzima, dok je šetnicu krasila tematska izložba posvećena povijesti splitskog sporta. Poseban šarm poslijepodnevu dalo je druženje s proslavljenim olimpijcima i sportskim legendama.

Svu tu emociju, osmijehe, natjecateljski duh i vrhunsku atmosferu saželi smo u jednu minutu službenog aftermovie-a!

Pogledajte video i provjerite jeste li i vi među onima koje je ulovila kamera:

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli Splite moj - službeni profil manifestacija Grada Splita (@splitemoj_)

 

Organizatori još jednom zahvaljuju svim sportašima, klubovima, udrugama i sugrađanima koji su svojim dolaskom upotpunili predivnu sportsku subotu na Žnjanu.

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