Dan splitskog sporta u jednoj minuti: Pogledajte video i provjerite jeste li i vi među onima koje je ulovila kamera

Treće, dosad najveće izdanje manifestacije „Dan splitskog sporta“ okupilo je stotine obitelji, mladih sportaša i rekreativaca koji su uživali u pravom prazniku sporta na otvorenom.

Više od 25 splitskih klubova pretvorilo je u subotu Žnjan u veliku sportsku arenu. Mališani su iz prve ruke isprobali nogomet, košarku, odbojku, ragbi, borilačke sportove, atletiku i veslanje, roditelji su prikupljali informacije o upisima i treninzima, dok je šetnicu krasila tematska izložba posvećena povijesti splitskog sporta. Poseban šarm poslijepodnevu dalo je druženje s proslavljenim olimpijcima i sportskim legendama.

Svu tu emociju, osmijehe, natjecateljski duh i vrhunsku atmosferu saželi smo u jednu minutu službenog aftermovie-a!

Pogledajte video i provjerite jeste li i vi među onima koje je ulovila kamera:

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Splite moj - službeni profil manifestacija Grada Splita (@splitemoj_)

Organizatori još jednom zahvaljuju svim sportašima, klubovima, udrugama i sugrađanima koji su svojim dolaskom upotpunili predivnu sportsku subotu na Žnjanu.