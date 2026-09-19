"Dan splitskog sporta" donio šušur na Žnjan te okupio preko 25 sportskih klubova. Djeca uživala u sportovima

Na Žnjanskom platou danas je bilo posebno veselo. U popodnevnim satima počela je manifestacija ''Dan splitskog sporta'' koja je okupila brojne splitske klubove, udruge, roditelje i što je najvažnije brojne buduće splitske sportaše. Riječ je o manifestaciji koja se po treći put održava u Splitu s ciljem upoznavanja djece i roditelja sa splitskim sportskim klubovima, njihovim radom ali i sportašima koji su potekli iz tih klubova. Tako su djeca na jednom mjestu mogla isprobati razne sportove, informirati se o radu klubova, upoznati trenere te se u opuštenoj atmosferi fotografirati s legendarnim splitskim sportašima.

Na manifestaciji je sudjelovalo više od 25 splitskih klubova, a nekako je najveći šušur bio oko koša za košarku i improviziranog nogometnog igrališta. Ali, isto tako, djeca su se mogla okušati u borilačkim sportovima, veslanju, odbojci ili pak mažoret plesu te mnogim drugim sportovima.

''Dan splitskog sporta'' savršena je prilika za sve one mališane koji još nisu sigurni kojim sportom se žele baviti da isprobaju neke od sportova. Osim informacija o sportu i sportskim klubovima, djeca su mogla isprobati i sportsku opremu, a roditelji su mogli poslušati prezentaciju posvećenu zdravom životu.

Ovom prilikom djeca su mogla upoznati legendarne splitske olimpijce te profesionalne sportaše, a svojim klubovima i sportovima pričale su nam poznate olimpijke Blanka Vlašić i Barbara Matić, a u svijet košarke uveo nas je Bruno Šundov.

-U našem klubu je važno pričati o djeci koja su voljna dolaziti na treninge više puta tjedno i trenirati atletiku. Mi se u klubu možemo pohvaliti s velikim brojem djece te smo morali povećati broj trenera. Jako smo ponosni na broj djece u našem klubu te se broj iz godine u godinu povećava. Talenata će uvijek biti, a najvažnije je da se sva djeca bez obzira na količinu talenta uključe u sport. Najveći je problem ne uključiti ih u sport nego ih u sportu i zadržati. Statistike pokazuju da već s 11 godina drastično opada broj djece koja su uključena u sport. Ja potičem djecu da istraže sportove te da to ne treba biti prvi izbor nego neka istražuju i pronađu onaj sport koji im najviše odgovara, kazala je Vlašić.

Velikim brojem splitske djece na ''Danu splitskog sporta'' zadovoljan je naš profesionalni košarkaš koji ističe kako je to pokazatelj splitskog sporta.

-Mogu reći da nam je Žnjan trenutno sportski boravak jer na jednom mjestu imamo površine za treniranje i bavljenje sportom, a uz to prekrasnu plažu. Djeca bi trebala ovo iskoristiti što više mogu, a ako odrastaš u Splitu neki sport će te sigurno ''zakačit''. Imamo puno izbora i to je bogatstvo Splita. Košarka danas ide nabolje, mislim kako imamo dobru generaciju te se nadam kako će hrvatska reprezentacija napraviti dobar posao. Ako me pitate zašto odabrati košarku, ona je prvenstveno dvoranski sport koji je intenzivan, dinamičan, jako gledljiv i sportaši moraju imati neke sposobnosti koje nemaju u drugim sportovima. Ja bih ju svima preporučio, kazao je Šundov.

Barbara Matić i sama je postala majka, pa smo ju upitali što bi preporučila roditeljima i djeci u izboru sporta.

-Prvo bih poručila roditeljima da puste djecu da uživaju i zabave se, te se zaljube u taj sport a rezultati će doći kasnije. Sad kad mi je sport u drugom planu, teško mogu zamislit da ga nema ili kakav bi moj život bio da nije bilo sporta. Djeci bih poručila da se opuste, polako izgrađuju i nižu medalje. Ne trebaju one biti odmah zlatne ali važno je sudjelovati, natjecati se i napredovati. Ja sam odmah upisala judo i ni jedan drugi sport nikad nisam trenirala, što možda nije put nekih drugih sportaša koji su se pronalazili. Ja sam imala ekipu koja je trenirala judo, dobro smo se zabavljali a kasnije je to preraslo u veliku ljubav i profesionalni sport bez kojeg je moj život nezamisliv, kazala je Matić.