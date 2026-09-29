Dan Splitsko-dalmatinske županije: Na Lovrincu odana počast preminulim županijskim dužnosnicima

Povodom obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije, u utorak ujutro na splitskom Gradskom groblju Lovrinac odana je počast preminulima koji su svojim djelovanjem ostavili trag u radu Županije.

Izaslanstvo Splitsko-dalmatinske županije položilo je vijenac kod središnjeg križa na Lovrincu, a potom je položeno cvijeće na grobove nekadašnjih županijskih dužnosnika.

Cvijeće je položeno na grob bivšeg župana Branimira Lukšića, nekadašnjeg zamjenika župana Nedjeljka Špira Ercega te bivših potpredsjednika Županijske skupštine Tončija Smoje i Veljana Radojkovića.

Polaganjem vijenaca i cvijeća odana im je počast u sklopu programa kojim Splitsko-dalmatinska županija danas, 29. rujna, obilježava svoj dan.