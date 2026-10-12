Dan otvorenih vrata Nacionalnog centra za medijaciju u Splitu: Građani će moći saznati kako besplatno riješiti spor medijacijom

Povodom Svjetskog dana rješavanja sukoba, Nacionalni centar za medijaciju- podružnica Split, organizira Dan otvorenih vrata koji će se održati u srijedu, 14. listopada 2026. godine, od 8 do 15 sati na adresi Obala hrvatskog preporoda 10 (centralni dio Rive).

Tom prigodom građani će imati priliku upoznati se s medijacijom kao načinom mirnog rješavanja sporova te dobiti informacije o mogućnostima njezine primjene u svakodnevnim životnim situacijama.

Tijekom Dana otvorenih vrata zainteresirani posjetitelji moći će razgovarati s medijatorima u Centru, informirati se o načinu pokretanja postupka medijacije, ulozi medijatora te saznati može li medijacija biti prikladan način za rješavanje njihova konkretnog spora.

Poseban naglasak stavlja se na dostupnost usluge, budući da je postupak medijacije koji se provodi pred Nacionalnim centrom za medijaciju za stranke besplatan.

Medijacija omogućuje sudionicima spora da uz pomoć nepristrane treće osobe pokušaju postići obostrano prihvatljivo rješenje, često brže i uz manje troškova od sudskog postupka.

Dan otvorenih vrata namijenjen je svim građanima koji se već nalaze u sporu, razmatraju pokretanje sudskog postupka ili se jednostavno žele pobliže upoznati s mogućnostima koje medijacija pruža.

Voditeljica Nacionalnog centra za medijaciju podružnice Split, Ana Niseteo Rako, poziva sve zainteresirane da posjete Nacionalni centar za medijaciju i saznaju više o ovom učinkovitom načinu mirnog rješavanja sporova.