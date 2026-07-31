Dan odluke za Keruma: Nakon uhićenja i velikih pretresa čeka se potez USKOK-a

Nakon cjelodnevne policijske i pravosudne akcije koja je jučer potresla Split i Kaštela, danas se očekuje odluka USKOK-a o daljnjem postupanju prema bivšem splitskom gradonačelniku i predsjedniku HGS-a Željku Kerumu, predsjedniku Splitskog saveza športova Andriji Poliću i Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru. U ovom trenutku još nije poznato kakvu će odluku USKOK donijeti ni što će se dalje događati s trojicom osumnjičenika.

Uhićen u Veloj Luci

Vijest o Kerumovu uhićenju objavljena je jučer ujutro. Policija ga je privela u Veloj Luci, gdje je boravio tijekom događanja posvećenih Oliveru Dragojeviću. USKOK je potom potvrdio da PNUSKOK na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije provodi uhićenja i hitne dokazne radnje protiv više osoba zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Najavljeno je da će odluka o daljnjem postupanju biti donesena nakon ispitivanja osumnjičenika. Akcija se povezuje s aferom "Pršut", odnosno s Kerumovim nekretninama i objektima u Kaštelima. Uz Keruma se u cijelom slučaju spominju Sapunar i Polić, koji je u vrijeme legalizacije Kerumovih objekata radio u kaštelanskoj gradskoj upravi.

U središtu slučaja sporna legalizacija

Kako je pisao novinar Telegrama Denis Mahmutović, afera se odnosi na gradnju i naknadnu legalizaciju restorana, kapelice, bazena, strojarnice i drugih objekata na Kerumovu imanju u Kaštelima. Prema jučer objavljenim informacijama, ranije je bilo doneseno rješenje o uklanjanju objekata, no oni su poslije legalizirani na temelju dokumentacije koju je potpisao Polić. Polić je trebao postati pročelnik Upravnog odjela za sport i politike mladih Grada Splita, ali nakon izbijanja afere nije došao na tu funkciju. Kerum je ranije odbacio optužbe o bespravnoj gradnji, tvrdeći da je zemljište desetljećima u njegovu vlasništvu te da su objekti bili evidentirani u vlasničkoj dokumentaciji. Cijeli je slučaj nazivao političkim progonom.

Više od dva sata u Kerumovoj kući na Mejama

Istražitelji su jučer prijepodne stigli pred Kerumovu obiteljsku kuću na splitskim Mejama. Na lokaciju su došli s dvama vozilima, kojima su ušli u garažu, nakon čega su se garažna vrata zatvorila. Dokazne radnje trajale su duže od dva sata. Kerum je malo prije 13 sati s istražiteljima napustio kuću. Nije bilo poznato što je tijekom pretrage pronađeno ili izuzeto, kao ni kakvi su bili njezini rezultati. U središtu akcije našao se i OPG Kerum u Kaštelima, odnosno nekadašnja konoba "Pršut", koja danas nosi naziv Hacijenda Amora. Novinarska ekipa jučer je ispred kompleksa zatekla zatvorena vrata. Na ulazu je bila postavljena obavijest da objekt ne radi zbog kolektivnog godišnjeg odmora. Pred kompleksom nije bilo gostiju ni uobičajene gužve. Kerum je u poslijepodnevnim satima doveden i na taj posjed, gdje je obavljena pretraga. Nakon završetka dokaznih radnji trebao je biti odveden u prostorije USKOK-a u Splitu.

Kerumovo uhićenje izazvalo je brojne reakcije na splitskoj političkoj sceni. Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić pružio mu je podršku, poručivši da će Kerum uvijek imati njegovo poštovanje.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je da institucije trebaju raditi svoj posao, da nema nedodirljivih te da Kerum osobno nije član Gradskog vijeća i ne sudjeluje u donošenju odluka. Naglasio je i da vrijedi presumpcija nevinosti. S druge strane, predstavnici Centra, SDP-a, Možemo!, Mosta i drugih političkih opcija prozvali su Šutu i HDZ zbog suradnje s HGS-om. Dio oporbe zatražio je prekid suradnje, preslagivanje vlasti ili raspisivanje novih izbora.

Danas se čeka odluka

Nakon uhićenja, pretresa kuće na Mejama i dokaznih radnji u kompleksu u Kaštelima, danas se čeka odluka USKOK-a. Za sada se još ne zna što će biti sa Željkom Kerumom, Andrijom Polićem i Igorom Sapunarom.