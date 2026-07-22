Dan odluke u Podstrani: Večeras pada odluka o pobjednicima

Nakon gotovo mjesec dana vrhunskog malog nogometa, večeras će na igralištu u Podstrani biti spušten zastor na 19. izdanju Memorijalnog malonogometnog turnira, koji se tradicionalno igra u čast poginulim hrvatskim braniteljima. Na rasporedu su finala u ženskoj, veteranskoj i seniorskoj konkurenciji, a publiku očekuje večer prepuna kvalitetnog nogometa i odlične atmosfere.

Finale žena (20.30): ŽNK Storia – Nestopive

Program finalne večeri otvorit će nogometašice ŽNK Storije i Nestopivih. Obje su ekipe tijekom turnira pokazale kvalitetu i zasluženo izborile završni dvoboj, pa se očekuje atraktivna utakmica i odličan uvod u večer odluke u Podstrani.

Finale veterana (21.00): Hercegovac – ŠD Podbablje Gornje

Drugo finale večeri donosi okršaj dviju najboljih veteranskih momčadi ovogodišnjeg izdanja.

ŠD Podbablje Gornje, predvođeno Todorićem i Ćapinom, do finala je stiglo impresivnim putem. Nakon uvjerljive pobjede protiv Podstrane, u četvrtfinalu su velikim preokretom izbacili Strožanac City, a zatim su i u polufinalu, također nakon preokreta, svladali odlične Vole Gradele te još jednom pokazali da ih, uz kvalitetu, krasi i izniman karakter.

S druge strane čeka ih Hercegovac, momčad sastavljena od igrača koji su godinama osvajali turnire i u seniorskoj konkurenciji, a danas jednako uspješno dominiraju među veteranima. Do finala su stigli uz impresivnu gol-razliku 10:1, demonstrirajući čvrstinu u obrani i veliku napadačku moć. Sve upućuje na to da nas očekuje finale dostojno završnice turnira.

Finale seniora (21.50): Home Construction Podstrana – La Figaro

U glavnom finalu 19. izdanja turnira sastaju se Home Construction Podstrana i La Figaro, dvije momčadi koje su tijekom cijelog natjecanja pokazale da zaslužuju borbu za naslov.

La Figaro do finala nije stigao laganim putem. Kroz zahtjevan ždrijeb i niz teških utakmica pokazali su karakter, kvalitetu i zajedništvo koje ih krasi od prve utakmice. Spoj iskustva i mladosti pokazao se dobitnom kombinacijom. Sa sedam pogodaka najbolji strijelac momčadi je Teklić, dok je jedan od junaka polufinala protiv Prijatelja s Termina Sea Wolfa bio vratar Nikola Čizmić, koji je sjajnim obranama sačuvao svoju mrežu. Blažević i Legčević tijekom cijelog turnira igraju u odličnoj formi, a važnu ulogu ima i Burilović, igrač koji možda nije u prvom planu, ali svojim radom i požrtvovnošću predstavlja jednog od ključnih igrača La Figarove igre.

S druge strane stoji Home Construction Podstrana, jedna od najiskusnijih momčadi turnira s prosjekom od oko 31 godine. Njihovo iskustvo najbolje se vidi na terenu – igraju disciplinirano, primaju vrlo malo pogodaka i rijetko griješe u odlučujućim trenucima. Momčad predvode prekaljeni futsal majstori poput Pavića, popularnog Vaskea, Bašića-Šiška i Švabe, igrači koji iza sebe imaju bezbroj velikih utakmica i dobro znaju kako se osvajaju trofeji. Pred domaćom publikom učinit će sve kako bi pobjednički pehar ostao u Podstrani.

Večeras će tako biti poznata imena pobjednika 19. izdanja turnira. Sudeći prema kvaliteti finalista i atmosferi koja je obilježila ovogodišnje izdanje, Podstranu očekuje spektakularna završnica i još jedna večer za pamćenje.