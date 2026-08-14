Dan nakon vatrene katastrofe u Omišu: Tisuće ljudi tražile spas, gradonačelnik otkrio što sada slijedi

Dan nakon velikog požara koji je zahvatio šire omiško područje i u kojem je jedna osoba smrtno stradala, stanje se postupno normalizira. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić zahvalio je vatrogascima, Crvenom križu, ugostiteljima i svima koji su pomogli, te je istaknuo da sada slijedi procjena štete i normalizacija života, javlja HRT.

Sportski centar Ribnjak i ove je godine poslužio kao prihvatni centar za stanovnike koji su morali napustiti domove te za turiste koji su ostali bez smještaja. Tamo su dobili hranu, prenoćište i podršku. Gradonačelnik Močić iznio je podatke o broju zbrinutih osoba.

"U prihvatni centar sinoć je stiglo 4500 ljudi. Prenoćilo ih je oko dvije tisuće, a broj se postupno smanjivao kako su se ljudi vraćali kućama ili odlazili na druge destinacije. Sada je ovdje ostalo između 100 i 150 ljudi, uglavnom stranaca koji čekaju prijevoz prema svojim domovima", rekao je Močić.

Dodao je da su hranu i piće osigurali Crveni križ i privatne tvrtke, a posebno se istaknuo doprinos lokalnih ugostitelja.

"Crveni križ je sinoć obavio velik posao i uključio brojne privatne tvrtke koje su donirale piće i hranu. Jutros su omiški restorani osigurali hranu za cijeli dan i samo su za doručak pripremili 1300 obroka. To zaista nije prvi put, slično su reagirali i prošle godine. Mogu im samo reći jedno veliko hvala", poručio je gradonačelnik.

Deseci uništenih automobila i kuća

Štete od požara još se zbrajaju. Izgorjelo je više desetaka automobila i kuća, no gradonačelnik Močić naglašava da su vatrogasci, s obzirom na razmjere požara, uspjeli obraniti velik broj objekata.

"Izgorjelo je na desetke automobila, a oštećeno je i više kuća. Teško je još reći točan broj jer je raščišćavanje počelo već jutros i dosta je automobila uklonjeno. Broj je zaista velik. Ipak, s obzirom na silinu požara, kuća nije stradalo toliko puno. Naši vatrogasci su ih izvrsno obranili. Nevjerojatno je što su uspjeli napraviti dok je oko njih sve gorjelo", pojasnio je Močić.

Dio turista počeo se vraćati u svoje apartmane. Vatrogasci su i dalje na terenu i interveniraju na mjestima gdje se vatra ponovno aktivira.

"Hrvatska se iskazala"

Močić je ocijenio da je reakcija svih službi bila brza i učinkovita, ali i da su vremenski uvjeti bili iznimno teški.

"Reakcija je bila izvrsna i brza, a pomoć obilna. Ipak, vremenski uvjeti bili su iznimno nepovoljni. Vatra se širila na vrlo čudan način i nezamislivom brzinom. Stiglo nam je više od 20 DVD-ova iz cijele Hrvatske. Hrvatska se stvarno iskazala. Nitko od njih nije doživio ništa slično", istaknuo je gradonačelnik.

Nakon što se situacija na terenu smiri, prioritet će biti uspostava osnovnih uvjeta za život i utvrđivanje konačne štete.

"Sada moramo utvrditi stvarne razmjere štete. Prioritet je ponovno uspostaviti opskrbu strujom i vodom na pogođenim područjima, jer je sve bilo isključeno. Prometnice su već prohodne. Kada se ljudi počnu vraćati normalnom životu, procijenit ćemo štetu i krenuti u sanaciju. Država je ponovno obećala značajnu pomoć i vjerujem da će obećanje ispuniti", zaključio je Močić.