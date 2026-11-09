DAN NAKON STRAVIČNE NESREĆE U SPLITU Iz KBC-a stigle teške vijesti o troje ozlijeđenih

Iz KBC-a Split stigle su najnovije informacije o zdravstvenom stanju triju osoba ozlijeđenih u jučerašnjoj teškoj prometnoj nesreći u Splitu, u kojoj su sudjelovali automobil i motocikl, a nakon sudara izbio je požar. Nažalost, svi ozlijeđeni nalaze se u životnoj opasnosti.
Najnovije informacije o teškoj nesreći u Splitu: Troje ozlijeđenih u životnoj opasnosti
Svi pacijenti hospitalizirani su u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split, a liječnici se bore za njihove živote.
„Svi pacijenti ozlijeđeni u jučerašnjoj prometnoj nesreći u Splitu hospitalizirani su u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split i svi su životno ugroženi. Zadobili su teške ozljede, uključujući opekline, inhalacijske ozljede i višestruke prijelome”, priopćili su iz KBC-a Split.
Nakon sudara izbio požar
Podsjetimo, u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Splitu sudjelovali su osobni automobil i motocikl. Nakon sudara izbio je požar, a tri ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu.
Najnovije informacije iz splitske bolnice potvrđuju iznimno ozbiljno zdravstveno stanje svih troje pacijenata.
Teška prometna nesreća u Splitu: Sudarili se automobil i motocikl, nakon sudara izbio požar. Tri osobe prevezene u bolnicu