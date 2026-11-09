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DAN NAKON STRAVIČNE NESREĆE U SPLITU Iz KBC-a stigle teške vijesti o troje ozlijeđenih

Liječnici se bore za njihove živote
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Iz KBC-a Split stigle su najnovije informacije o zdravstvenom stanju triju osoba ozlijeđenih u jučerašnjoj teškoj prometnoj nesreći u Splitu, u kojoj su sudjelovali automobil i motocikl, a nakon sudara izbio je požar. Nažalost, svi ozlijeđeni nalaze se u životnoj opasnosti.

Najnovije informacije o teškoj nesreći u Splitu: Troje ozlijeđenih u životnoj opasnosti

Svi pacijenti hospitalizirani su u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split, a liječnici se bore za njihove živote.

„Svi pacijenti ozlijeđeni u jučerašnjoj prometnoj nesreći u Splitu hospitalizirani su u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split i svi su životno ugroženi. Zadobili su teške ozljede, uključujući opekline, inhalacijske ozljede i višestruke prijelome”, priopćili su iz KBC-a Split.

Nakon sudara izbio požar

Podsjetimo, u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Splitu sudjelovali su osobni automobil i motocikl. Nakon sudara izbio je požar, a tri ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu.

Najnovije informacije iz splitske bolnice potvrđuju iznimno ozbiljno zdravstveno stanje svih troje pacijenata.

 

Teška prometna nesreća u Splitu: Sudarili se automobil i motocikl, nakon sudara izbio požar. Tri osobe prevezene u bolnicu

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