Dan nakon Božića na Zimskoj Adventuri u Trogiru u znaku popularnog Dalmatina! U sklopu bogatog blagdanskog programa Zimske Adventure u Trogiru, u petak 26. prosinca s početkom u 21 sat, na Trgu Ivana Pavla II održat će se koncert popularne grupe Dalmatino!

Jedan od najomiljenijih domaćih bendova, poznat po emotivnim baladama i prepoznatljivom dalmatinskom zvuku, donosi večer ispunjenu glazbom koja već godinama povezuje generacije. Publiku očekuju brojni hitovi koji su obilježili njihovu karijeru, uz posebnu atmosferu koju pruža povijesna jezgra grada Trogira u blagdanskom ruhu. Koncert grupe Dalmatino jedan je od središnjih glazbenih događaja ovogodišnje Zimske Adventure, manifestacije koja tijekom prosinca i siječnja donosi raznovrstan program za sve generacije – od glazbenih nastupa i zabavnih sadržaja do prigodnog adventskog ugođaja.

Očekuje se velik interes publike, a ulaz na koncert je slobodan.