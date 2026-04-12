Dan na Poljudu: Hajduk traži sigurnu pobjedu protiv Gorice, igra se i na Rujevici

Nedjeljni program 29. kola SuperSport HNL-a donosi tri utakmice, a u fokusu je Poljud, gdje Hajduk od 18:30 dočekuje Goricu.

Bijeli u susret ulaze kao drugi na ljestvici sa 56 bodova i imperativom pobjede pred domaćom publikom. Gorica, osma s 32 boda, dolazi bez većeg pritiska, ali dovoljno opasna da kazni svako opuštanje.

Nakon sezone s dosta oscilacija, od Hajduka se očekuje kontrolirana i uvjerljiva predstava. U napadu bi ponovno trebao predvoditi Marko Livaja, koji je u prošlom kolu zabio dva gola Istri.

Utakmicu možete pratiti na MaxSport 1 i platformi Hajduk Digital TV.